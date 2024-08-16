SsangYong изначально представил Actyon (action and young) еще в 2005 году. Отличия от Torres включают в себя отчетливую светодиодную подпись освещения, рестайлинговые бамперы и наклонное заднее стекло. Все версии Actyon стандартно поставляются с 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

KG Mobility, ранее известная как SsangYong, официально представила новое поколение Actyon в Южной Корее. Этот уникальный купе-внедорожник построен на платформе Torres и ориентирован на молодых автовладельцев.

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Actyon отличается выразительной светодиодной оптикой, свежими рестайлинговыми бамперами и наклонным задним стеклом. Он имеет длину 4740 мм, ширину 1920 мм и высоту 1680 мм, что делает его более просторным по сравнению с предшественником. Оснащён 20-дюймовыми легкосплавными дисками, новый Actyon демонстрирует современный и агрессивный внешний вид.

Внутри автомобиля установлены два 12,3-дюймовых дисплея, а сенсорный экран слегка наклонён к водителю для удобства использования. Интерьер может быть выполнен в разных цветовых решениях, включая стильные комбинации с углеродным волокном и деревом.

Под капотом нового Actyon располагается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 168 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Запуск продаж намечен по ценам от 24 775 до 26 629 долларов в Южной Корее, с дальнейшими планами по выходу на международные рынки. Этот современный кроссовер сочетает в себе утонченный дизайн и передовые технологии, что делает его привлекательным выбором для покупателей, стремящихся к комфорту и надежности в поездках.

Внутреннее пространство Actyon отличается продуманной эргономикой и многочисленными удобствами. Вся приборная панель выполнена с использованием высококачественных материалов, а мультимедийная система предлагает широкий спектр функций, включая интеграцию с мобильными устройствами. Безопасность также стоит на первом месте: автомобиль оснащен современными системами активной и пассивной защиты, что создает уверенность за рулем.

С таким впечатляющим набором характеристик Actyon обещает стать важным игроком на рынке SUV, отвечая требованиям как местных, так и международных автолюбителей. Пользуйтесь этим шансом открыть для себя новый уровень вождения!

Новый KG Mobility Actyon сочетает в себе стиль, функциональность и доступность, становясь отличным выбором для современных автовладельцев.