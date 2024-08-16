Теперь эти модели доступны не только в классической гибридной и полностью электрической версиях, но и как плагин-гибриды.

Peugeot представила обновленные версии своих популярных кроссоверов — 3008 и 5008, которые теперь могут похвастаться подключаемыми гибридными силовыми установками. Эти модели доступны в гибридных и полностью электрических вариантах, что делает их более универсальными для различных типов водителей. Новые технологии обновили не только силовые установки, но и внутренний интерьер автомобилей, обеспечив высокий уровень комфорта и современный дизайн.

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Кроссоверы оборудованы передовыми системами безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение, что дополнительно подчеркивает их приверженность к обеспечению максимальной защиты пассажиров. Увеличенный запас хода в электрическом режиме позволяет владельцам кроссоверов уверенно справляться с городскими поездками, а возможности подключения к сети делают процесс зарядки комфортным и быстрым.

Эстетика этих автомобилей также была доработана, предлагая динамичные линии и эффектные светодиодные фары, что делает их не только функциональными, но и стильными. Peugeot 3008 и 5008 продолжают задавать тренды в сегменте SUV, оставаясь верными своим традициям инновационности и надежности, предоставляя водителям новые горизонты возможностей.

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DSC7 и 5008 Plug-in Hybrid 195 e-DSC7 представляют собой новые эталоны в мире гибридных автомобилей, сочетая элегантный дизайн, современную технологию и впечатляющую производительность. С ценой в 43 000 евро для 3008 и 46 000 евро для более просторного 5008, эти автомобили открывают новые горизонты для семейных поездок и активного образа жизни.

Оба автомобиля оснащены 1,6-литровым турбированным двигателем, который в сочетании с мощным электромотором создаёт впечатляющую сумму в 195 л.с. Эта уникальная трансмиссия, работающая в связке с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, обеспечивает не только захватывающую динамику, но и плавность хода на любых дорожных покрытиях.

Сохранение экологичности и внимание к деталям делают эти модели идеальными спутниками в повседневной жизни. Умная система распределения мощности позволяет водителям наслаждаться не только мощностью бензинового двигателя, но и тишиной и экономичностью электрического режима. Peugeot 3008 и 5008 Plug-in Hybrid — это не просто автомобили, это стиль жизни, гармония технологий и природы.

Аккумулятор на 17,8 кВт•ч позволяет автомобилям проехать до 80 км на электротяге. Багажное отделение у Peugeot 3008 составляет 520 литров, а у 5008 — 916 литров в пятиместном исполнении, что позволяет перевозить до семи человек.

Новые модели получили систему i-Cockpit с голосовым помощником ChatGPT от OpenAI, что добавляет комфорта и современных технологий в управление автомобилем.