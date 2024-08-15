YangWang U9 оснащён четырьмя электродвигателями TZ220XYAK производства BYD. Пиковая мощность каждого электрического двигателя составляет 240 кВт (322 л.с.). Суммарная мощность этого суперкара достигает 960 кВт (1287 л.с.).

Китайская компания BYD совместно с Yangwang Auto объявила о возрождении суперкаров. Их новинка, Yangwang U9, сумела разогнаться до рекордных 375,12 км/ч, что ставит новый стандарт в мире электромобилей.

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Сердцем Yangwang U9 служат четыре мощных электродвигателя TZ220XYAK, произведённых BYD. Каждый из этих двигателей выдаёт 240 кВт (322 л.с.), суммарная мощность суперкара достигает 960 кВт (1287 л.с.). Эти характеристики позволяют автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2 секунды, что ставит его в ряд с лучшими представителями класса.

Габариты автомобиля составляют 4966 мм в длину, 2029 мм в ширину и 1295 мм в высоту, а колесная база достигает внушительных 2900 мм. Стандартная комплектация включает карбоновую крышу и задний диффузор, что не только усиливает аэродинамические характеристики, но и придает автомобилю агрессивный и спортивный вид. Возможность заказать гоночное заднее антикрыло в качестве опции дает возможность владельцам настроить свой автомобиль под индивидуальные предпочтения и требования.

Ожидается, что модель поступит в продажу до конца августа.