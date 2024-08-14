По имеющимся данным, компания Geely Star Bus самостоятельно разработала метанольно-водородную электрическую технологию на основе метанолового топлива и добавила в архитектуру электромобиля бортовую систему пополнения энергии на основе метанола. По сравнению с чистыми электромобилями, автобус не так сильно зависит от зарядных станцией.

В мире электрического транспорта появился новый игрок — инновационный метанольно-водородный электрический автобус U11M, разработанный Geely Star Bus. Он был представлен в Хайкоу после успешного производства на заводе в Наньчуне, Сычуань.

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Компания Geely Star Bus внедрила уникальную метанольно-водородную технологию, что существенно улучшает эффективность использования ресурса. Автобусы, оснащенные этим подходом, значительно снижает зависимость от станций зарядки.

Уникальная спецификация U11M позволяет преодолевать расстояние более 600 км на одной заправке, что более чем в два раза превышает возможности обычного электрического автобуса с аккумулятором в 300 кВт•ч. Кроме того, полная зарядка с использованием метанола занимает всего 10 минут.

Использование нового метанольно-водородного автобуса также отличается экономической выгодой: расход топлива на 1 км обойдется на 14 центов дешевле по сравнению с дизельными аналогами. В рамках презентации было подписано соглашение на поставку 230 автобусов, что свидетельствует о растущем интересе к этой инновационной технологии.