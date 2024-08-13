Leaf 80v PRO — это электромобиль, который поддерживает быструю замену тяговой батареи (всего за 60 секунд).

В Китае состоялась премьера нового минивэна Geely под суббрендом Maple — Leaf 80v PRO. Этот электромобиль предлагает уникальную возможность быстрой замены батареи всего за 60 секунд, что делает его идеальным выбором для таксистов и мобильных специалистов.

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Leaf 80v PRO представлен в конфигурациях 2+2+2 и 2+2+3, что обеспечивает гибкость в размещении пассажиров и багажа. Багажник автомобилей достаточно вместителен для перевозки большого количества чемоданов, что особенно актуально для коммунального и коммерческого использования.

Внешний вид нового минивэна Leaf 80v PRO воплощает современный дизайн, гармонично сочетая элегантные линии и спортивные акценты. Габариты автомобиля, составляющие 4812 × 1909 × 1699 мм, придают ему внушительную масштабность, а колесная база в 2807 мм обеспечивает стабильность на дороге и комфорт для пассажиров.

Под капотом скрывается продвинутая электрическая система, предлагающая два варианта аккумуляторов: 50,4 кВт·ч, который обеспечивает запас хода в 407 км, и более мощный 68,08 кВт·ч, позволяющий преодолевать до 515 км без подзарядки. С мощностью мотора в 136 л.с. и максимальной скоростью 130 км/ч, Leaf 80v PRO демонстрирует отличные динамические характеристики, обеспечивая плавность и отзывчивость при движении.

Минивэн будет доступен в четырех различных комплектациях с ценами от 22,5 до 25 тыс. долларов, что делает его привлекательным выбором для широкого круга покупателей.