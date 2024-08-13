Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков напомнил, что по итогам 2023 года строительство оказалось на четвертом месте по нехватке кадров после сфер торговли, металлургии и машиностроения.

Строительный сектор в России сталкивается с нехваткой специалистов, особенно бетонщиков, монтажников и сварщиков. По данным экспертов РИА Недвижимость, зарплаты в данной сфере выросли на 35% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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По информации пресс-службы Минстроя, в секторе занято около 12 миллионов работников, однако кадровая проблема требует большого внимания. Объем работ в строительстве увеличился на 20% относительно 2020 года, что еще больше усугубляет ситуацию.

Антон Глушков, глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), отметил, что по итогам 2023 года строительная область занимает четвертое место по нехватке персонала, уступая лишь торговле, металлургии и машиностроению. Наибольшую озабоченность вызывает нехватка различных специалистов, от бетонщиков до отделочников и разнорабочих.

Согласно заявлению Минстроя, в настоящее время наиболее востребованы работу выполняют бетонщики, каменщики, арматурщики, монтажники, а также газосварщики и плотники.

В условиях растущего спроса на строительные услуги, нехватка кадров становится серьезным препятствием для реализации масштабных проектов. Инфраструктурные инициативы, такие как строительство дорог, жилья и социальных объектов, требуют квалифицированных специалистов, однако их дефицит замедляет темпы работ. В результате множество объектов остаётся недостроенными, а срок выполнения проектов значительно затягивается.

Среди причин, способствующих кадровому дефициту, можно выделить старение рабочей силы, отсутствие популярности строительных специальностей среди молодежи и недостаточный уровень технического образования. Многие молодые люди предпочитают искать применение своим навыкам в других отраслях, что приводит к оттоку талантов из строительства.

Для решения проблемы необходим комплексный подход. Это включает в себя модернизацию образовательных учреждений, внедрение дуального образования и программ повышения квалификации для работающих специалистов. Также важно повысить привлекательность профессий в строительстве, что можно сделать через инициативы, направленные на улучшение условий труда и социальные гарантии.