Последний рост цены биткоина застопорился после достижения отметки $62 729 на бирже Bitstamp.

Стоимость биткоина опустилась ниже $60 000. Трейдеры начали ощущать беспокойство из-за действий крупных участников рынка, также известных как «киты».

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Согласно данным TradingView, предыдущий рост криптовалюты остановился на уровне $62 729 на платформе Bitstamp. При этом на момент написания статьи курс BTC/USD упал на 3% по сравнению с началом дня и столкнулся с серьёзным сопротивлением выше $62 000.

Ресурс CoinGlass сообщил в социальных сетях о крупных ордерах на продажу в диапазоне от $61 200 до $62 500, в общей сложности на 12 000 BTC. Аналитики отметили, что подобные действия могут свидетельствовать о манипуляциях.

Трейдер Daan Crypto Trades также отметил дисбаланс ликвидности между покупками и продажами, где объем ордеров на покупку составляет $750 млн, а на продажу — $300 млн только на Binance. Он предупредил, что такие стенки могут быть устранены в любой момент и предложил ожидать консолидации.

Снижение цены биткоина ниже $60 000 стало сигналом тревоги для многих инвесторов. Тактики крупного манипулирования рынком со стороны китов вряд ли остались незамеченными, и трейдеры теперь должны внимательно следить за движениями крупных ордеров. Кроме того, данный уровень также служит психологическим барьером, где многие трейдеры могут принять решение о закрытии позиций, усиливая давление на цены.

Важно отметить, что на рынке криптовалют присутствует высокая волатильность, и при отсутствии четкой динамики многие могут перейти в режим ожидания. Стоит также учитывать, что такие уровни сопротивления, как $62 000, могут вызывать панические продажи, если трейдеры почувствуют, что рыночные условия становятся неблагоприятными.

Аналитики призывают следить за новыми данными о спросе и предложении, а также за общими настроениями на глобальных финансовых рынках. Следующие дни будут критичными для определения направления движения биткоина, особенно с учетом возможных изменений со стороны крупных игроков, которые могут быстро изменить конъюнктуру рынка.