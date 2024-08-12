Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Среднеразмерный электрокроссовер Honda Ye S7 получит 272-сильную заднеприводную версию
До сих пор Honda Ye S7 был известен только в полноприводной модификации с 204-сильным передним и 272-сильным задним электромоторами, суммарно развивающими 476 л.с. и позволяющими разогнаться до максимальных 180 км/ч.

В рамках официальной сертификации министерством промышленности и информатизации Китая появилась новая информация о модели, в том числе о базовой заднеприводной версии.

реклама

Ранее информация о Honda Ye S7 была доступна только в полноприводной конфигурации, где использовались 204-сильный передний и 272-сильный задний электромоторы, давая в совокупности 476 л.с. и позволяя развивать скорость до 180 км/ч. Согласно данным министерства, новая версия с одним электродвигателем будет оснащаться тем же 272-сильным агрегатом TZ220XSAMCF81 на задней оси.

Информация о батареях пока отсутствует, однако для одномоторного варианта предполагаются три различных варианта веса — 2175, 2178 и 2191 кг, что, возможно, указывает на разные емкости аккумуляторов. Для сравнения, полноприводная модификация с 21-дюймовыми колесами и батареей на 89,8 кВтч имеет вес 2305 кг.

Запас хода двухмоторной версии по циклу составляет ожидаемые 620 километров, а заднеприводная версия может иметь чуть более высокий запас хода. Эта модель, наряду с другими, была анонсирована весной, включая Ye P7 и лифтбек GT. В ближайшие годы планируется добавить еще три электрокара.

#электромобиль #аккумуляторы #сертификация #электродвигатель #запас хода #gt #задний привод #honda ye s7 #ye p7 #министерство китая
+
Написать комментарий (0)
В Берлине Tesla Gigafactory запустил электрический пригородный поезд для сотрудников — Giga Train
Компания Alfa Romeo впервые дала послушать звук мотора мелкосерийного суперкара 33 Stradale
Китайский производитель Arcfox представил компактвэн Kaola S с пятиместным салоном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
4
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
13
Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
4
Стартовал этап массового производства смартфонов Apple серии iPhone 16
+
Вдохновленный Half-Life 2 российский шутер Vladik Brutal получил хорошие оценки
1
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
Realme 13 Pro+ удивил авторов GSMArena экраном, а GT 6T – автономностью
+
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области по состоянию на 11 августа
+
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
2
Продемонстрированы дизайн и характеристики глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
+
Создана новая российская ракета для эффективного противодействия F-16 и другим истребителям
+
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Reuters: Иран может передать России баллистические ракеты Fath-360 и системы Abiball
+
Вмешательство в работу GPS грозит серьёзными последствиями для гражданской авиации
+
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1
Иранские беспилотники-невидимки следят за кораблями ВМС США и Испании в Персидском заливе
3
Армия США проводит испытания поражения беспилотников с использованием робота-собаки
+

Популярные статьи

Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
45
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
15
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
27
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
59
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
18
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
15
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
23:38
Ну да, конечно Снова виновата Россия, что все под пиндосов прогнулись и даже Китай, которому они не только запретили высокие технологии, но и вот - вот откроют фронт в плане тайваня или въетнама. Союз...
Банки Китая отказываются принимать платежи из России
Nvidia&Intel Hater
23:34
у него из матчасти ток слова -ад зависимостей или болото зависимостей )
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
lelik1974
23:28
Массово жалуются не равно "отказываются". Максимум - перейдут к другому провайдеру, где будет ровно тоже самое.
Россияне массово отказываются от домашних провайдеров в РФ из-за сбоев YouTube
Артём Николаев
23:27
Радость, что не как в 90е - предел мечтаний. Как говорится, мне вас жаль. А в первом мире в то время у людей были посудомойки, кондиционеры и сбережения, которые к сегодняшнему дню приумножились на по...
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
VladTag
23:20
Ваня, вними совету: не теряй время - учи польский, ибо очень скоро сей язык как воздух будет необходим и тебе, и СриСукеру, и таким, как вы долбоклюям ципсошным.
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
DTS
23:20
Что за абреввиатуры "ВПН"? Вы, боты, расшифровывайте ваши сопли здесь...
Власти Турции заявили о своем намерении полностью заблокировать социальную сеть Telegram
John Doe
23:18
Не. Даже ссaсть на это - зашквар. Оно даже мoчИ не достойно
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
Лев корл
23:18
Роскомнадзору по фигу на все жалобы Ждем подешевления домашнего интернета)
Россияне массово отказываются от домашних провайдеров в РФ из-за сбоев YouTube
Nvidia&Intel Hater
23:16
трутся.видно он сильно нужный чел.такие опусы клепает ).А вообще уровень нужный для админов мы видим.бубля,Зистакс ,зеро и чумба,еще иногда алкаш шеша.И это сотрут наверняка сообщение а меня заблочат ...
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
Александр Жабин
23:11
ryzen 5600 плюс любой кулер с 4 медными теплотрубками и кучей алюминия за 10000 на ****. Чел пытается впарить разогнаный неликвид Core i5-12400F (90 Вт), который хуже во всем чем 5600 c QiuZhi QZ800 с...
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем