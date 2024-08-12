До сих пор Honda Ye S7 был известен только в полноприводной модификации с 204-сильным передним и 272-сильным задним электромоторами, суммарно развивающими 476 л.с. и позволяющими разогнаться до максимальных 180 км/ч.

В рамках официальной сертификации министерством промышленности и информатизации Китая появилась новая информация о модели, в том числе о базовой заднеприводной версии.

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Ранее информация о Honda Ye S7 была доступна только в полноприводной конфигурации, где использовались 204-сильный передний и 272-сильный задний электромоторы, давая в совокупности 476 л.с. и позволяя развивать скорость до 180 км/ч. Согласно данным министерства, новая версия с одним электродвигателем будет оснащаться тем же 272-сильным агрегатом TZ220XSAMCF81 на задней оси.

Информация о батареях пока отсутствует, однако для одномоторного варианта предполагаются три различных варианта веса — 2175, 2178 и 2191 кг, что, возможно, указывает на разные емкости аккумуляторов. Для сравнения, полноприводная модификация с 21-дюймовыми колесами и батареей на 89,8 кВтч имеет вес 2305 кг.

Запас хода двухмоторной версии по циклу составляет ожидаемые 620 километров, а заднеприводная версия может иметь чуть более высокий запас хода. Эта модель, наряду с другими, была анонсирована весной, включая Ye P7 и лифтбек GT. В ближайшие годы планируется добавить еще три электрокара.