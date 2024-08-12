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Продажи BAIC BJ212 с 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом» стартуют 22 августа
Габариты BAIC BJ212 составляют 4705 x 1895 x 1936 мм, колесная база — 2860 мм.

На китайском авторынке 22 августа стартуют продажи нового BAIC BJ212, который стал преемником знаменитой модели BAW BJ212, в создании которого были использованы элементы ГАЗ-69 и УАЗ-469. В настоящее время доступны предварительные заказы с привлекательными предложениями.

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При внесении предоплаты в размере 1212 юаней (примерно 170 долларов) они будут учтены как 3000 юаней (около 420 долларов). Первым владельцам гарантируется пожизненная поддержка на двигатель и трансмиссию, а также специальные предложения, включая пакет опций для офф-роуда на сумму 5000 юаней (700 долларов) и модель BJ212 в масштабе 1:64.

Габариты нового внедорожника составляют 4705 x 1895 x 1936 мм, колёсная база равняется 2860 мм. Углы въезда и съезда достигают 40 и 36 градусов. BAIC BJ212 оснащён цифровой приборной панелью и продвинутой медиа-системой, сохранив при этом множество физических кнопок для управления. Под капотом скрыт 2,0-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. 

BAIC BJ212 нацелен на привлечение поклонников внедорожников благодаря своему выразительному дизайну и современным технологиям. Эстетика нового автомобиля сохранила элементы традиционного внедорожника, но при этом адаптировалась к современным трендам. Особенно выделяется агрессивный передний бампер и яркие светодиодные фары, придающие автомобилю динамичный вид.

На внутреннем рынке автомобиль будет конкурировать с такими моделями, как Haval H9 и Great Wall Wingle 7. Уникальной особенностью BJ212 является сочетание мощного двигателя и продуманной системы полного привода, что делает его идеальным кандидатом для любителей активного отдыха и офф-роуда. Он способен преодолевать сложные маршруты и труднопроходимые участки. 

Кроме того, покупатели смогут воспользоваться специальными предложениями, такими как расширенные гарантии и дополнительные аксессуары.

Помимо характеристик, BAIC BJ212 предлагает высокую степень кастомизации, что позволяет владельцам адаптировать автомобиль под собственные нужды. Варианты отделки интерьера, спортивные сиденья и разнообразные аксессуары для активного отдыха подчеркивают его потенциал как внедорожника для приключений. Прочные материалы и продуманный дизайн салона обеспечивают долговечность в условиях эксплуатации на бездорожье.

#внедорожник #предзаказ #кастомизация #китайский рынок #приключения #полный привод #турбомотор #baic bj212 #гарантии #офф-роуд
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