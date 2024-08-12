Core i9-14901KE с восемью большими ядрами и частотами 3,8-5,8 ГГц набрал в Geekbench 3018 и 16 308 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

Модель Core i9-14901KE от Intel, не имеющая малых ядер, недавно появилась в результатах бенчмарка. Этот процессор находится на уровне между Core i9-12900K и Core i7-13700K.

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Некоторое время назад Intel представила процессоры серии Core 14xxxKE, которые лишены малых ядер. В сети стало известно о старшей модели из этой линейки.

Core i9-14901KE, оснащённый восемью большими ядрами с тактовыми частотами 3,8-5,8 ГГц, продемонстрировал результаты в Geekbench: 3018 баллов в однопоточном режиме и 16 308 в многопоточном. В однопоточном тесте он показывает результаты, сопоставимые с Core i9-14900K, но в многопоточном режиме его производительность оказывается между Core i9-12900K и Core i7-13700K. Отключение 16 малых ядер действительно сказывается на итоговых показателях. Хотя такие процессоры навряд ли появятся в продаже, каждый пользователь может отключить малые ядра на современных CPU Intel.

Процессор Core i9-14901KE представляет интерес для пользователей, которым важна максимальная производительность в сценариях, зависящих от больших ядер. В условиях, где многопоточность не является критическим фактором, данный чип может продемонстрировать впечатляющие результаты благодаря высокочастотным большим ядрам. Особенно это заметно в задачах, таких как игровые приложения или высокопроизводительные вычисления, где максимальная тактовая частота имеет решающее значение.

Сравнение с предыдущими моделями, как Core i9-12900K и Core i7-13700K, показывает, что Core i9-14901KE занимает промежуточную нишу. Хотя он не может соперничать с многоядерными процессорами в условиях параллельных вычислений, его однопоточная производительность делает его конкурентоспособным выбором для множества пользователей, предпочитающих приложения с низкой параллельностью.

Интересно, что отключение малых ядер на современных CPU Intel может быть использовано как опция, позволяющая пользователям самостоятельно адаптировать производительность своих систем под конкретные задачи.