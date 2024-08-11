«Биткоин падал в среднем на 2,8% в течение августа последние пять лет. Снижение ликвидности и объема торгов, вероятно, приведет к росту волатильности криптовалюты», — сделали вывод специалисты биржи.

Аналитики Дэвид Дуонг и Дэвид Хан отмечают, что август традиционно не способствует укреплению криптовалютного рынка. В 2023 году объем спотовой торговли биткоином снизился на 19% по сравнению с июлем, а фьючерсные сделки упали на 30%, как указали специалисты Coinbase.

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По их данным, за последние пять лет биткоин терял в среднем 2,8% в течение августа. Снижение ликвидности и торговых объемов, скорее всего, приведет к увеличению волатильности криптовалюты. В короткосрочной перспективе курс биткоина ожидается в диапазоне от 61 000 до 70 000 долларов, что создаст зону накопления на рынке, считают Дуонг и Хан. По их мнению, падения ниже 55 000 долларов не будет, так как институциональные инвесторы настроены позитивно. Биткоин находится в расширяющемся нисходящем канале, что предполагает потенциальный рост на 10-20%.

Ранее Вилли Ву, китайский криптоаналитик, заявил, что нижняя граница цены биткоина может достигнуть 700 000 долларов.

Аналитики Coinbase также упоминают, что несмотря на традиционное снижение активности в августе, институциональные инвестиции всё ещё поддерживают рынок. Это может способствовать снижению волатильности в долгосрочной перспективе. Интерес со стороны крупных фондов и корпораций делает рынок более устойчивым к резким колебаниям цен.

Кроме того, повышенное внимание к законодательно-правовым аспектам криптовалют в мире может укрепить доверие инвесторов. С улучшением регулятивной среды и ростом интереса со стороны традиционных финансовых институтов, биткоин может получить дополнительный импульс для стабильного роста.

Тем не менее, для краткосрочных трейдеров текущая волатильность может представлять как риски, так и возможности. Важно следить за ключевыми показателями, такими как объем торгов, новости и настроения на рынке, чтобы принимать обоснованные решения. Со всей динамикой событий август 2024 года может стать ключевым месяцем для определения будущего движения биткоина.

Также стоит отметить важность геополитических факторов. Напряженность в международных отношениях, инфляционные процессы и изменения в монетарной политике могут оказывать существенное влияние на крипторынок. Инвесторы все чаще рассматривают биткоин как "безопасное убежище" в условиях экономической нестабильности, что может привести к новому витку интереса к данной криптовалюте.

Несмотря на краткосрочные колебания и неопределенности, долгосрочный взгляд на рынок остается оптимистичным. Институциональные инвестиции и улучшение регуляторной среды создают основу для устойчивого роста и стабилизации криптовалютного рынка, что в конечном итоге может привести к более предсказуемым ценовым движениям в будущем.