Речь в данном случае о машине 2023 года выпуска, зато цена уже включает утильсбор и прочие затраты. Кроме того, речь об авто в максимальной комплектации, а это кожаный салон, люк, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика и прочее. Примерно столько же просят за топовый Geely Tugella.

Японский рестайлинг Mitsubishi Eclipse Cross 2023 года представляет собой великолепный выбор для тех, кто ищет надежный кроссовер с отличной комплектацией. Модель доступна в максимальной версии, где на борту предусмотрены все необходимые опции для комфортных поездок. Кожаный салон, люк и современные системы управления климатом делают каждую поездку настоящим удовольствием.

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Под капотом автомобиля установлен полуторалитровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который в сочетании с вариатором обеспечивает отличную динамику и экономию топлива. Полный привод гарантирует надежность и уверенность на любых дорожных покрытиях, что особенно актуально в российских условиях. Несмотря на высокие характеристики, ценовой диапазон Mitsubishi Eclipse Cross сопоставим с предложениями Geely Tugella, что делает его привлекательным выбором.

Для тех, кто ищет более доступные варианты, существует возможность приобрести дорестайлинговые модели 2022 года по более привлекательной цене, начиная от 2,7 миллионов рублей. Это отличный способ сэкономить без потери качества и надежности, за которые так ценится японская автомобильная индустрия.

Кроме того, Mitsubishi Eclipse Cross 2023 года предлагает широкий спектр современных технологий безопасности, включая систему предупреждения о выходе из полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Эти функции значительно повышают уровень комфорта и безопасности на дороге, что делает модель особенно привлекательной для семейных поездок.

Интерьер кроссовера отличается высоким качеством материалов и продуманным дизайном. Просторное заднее сиденье обеспечит комфорт даже для длинных поездок, а большой объем багажника делает Eclipse Cross идеальным выбором для активных людей, которые часто путешествуют с семьей или друзьями.

Сравнивая Eclipse Cross с Geely Tugella, можно отметить, что японский кроссовер предлагает более сбалансированное сочетание дизайна, надежности и функциональности. В то время как Geely имеет свои достоинства, выбор в пользу Mitsubishi будет оправдан строгим качественным контролем и высоким уровнем сервисного обслуживания, который обеспечивает компания на российском рынке.

Особое внимание стоит уделить управляемости Mitsubishi Eclipse Cross, которая впечатляет своей отзывчивостью и точностью. Современная подвеска обеспечивает стабильность на различных дорожных покрытий, что делает поездки комфортными как в городских, так и в загородных условиях. Благодаря возможностям полного привода, кроссовер уверенно ведет себя на скользких и неровных участках.