Предположительно, именно на этом 512 M пилот Сэм Поузи в 1971 году представлял команду NART (North American Racing Team), созданную гонщиком и импортёром Ferrari Луиджи Чинетти для продвижения итальянской марки на североамериканском рынке. Среди прочего машина в том сезоне заняла третье место в «24 часах Ле-Мана».

На известном автодроме Watkins Glen International произошёл инцидент с винтажным спортпрототипом Ferrari 512 M — он загорелся во время заезда. Согласно информации от Motor1, данная машина, в своё время принимавшая участие в гонках на выносливость, могла понести значительные повреждения.

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Предполагается, что именно за рулём этой Ferrari в 1971 году находился пилот Сэм Поузи, который представлял команду NART (North American Racing Team), основанную Луиджи Чинетти для популяризации Ferrari в Северной Америке. В том же сезоне авто заняло третье место на известных «24 часах Ле-Мана».

Причина возгорания пока неизвестна. Одной из версий является поломка в топливной системе: на фотографиях видно, что огонь возник в задней части кузова, где расположен пятилитровый двигатель V12. Водитель остался цел, однако вопрос о восстановлении спорткара остаётся открытым.

Ремонт и восстановление такого редкого спортпрототипа потребуют значительных усилий и ресурсов. Специалисты, занимающиеся реставрацией, должны оценить масштаб повреждений и возможности использования оригинальных деталей. К тому же, подобные работы требуют тщательной проработки, чтобы сохранить аутентичность автомобиля.