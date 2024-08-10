"Название стейблкоина Ripple — RLUSD; мне нравится называть его Real USD или Ripple USD", — прокомментировал генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус.

Компания Ripple запустила специальную страницу для своего стейблкоина RLUSD, что подчеркивает её намерение активно участвовать на рынке стабильных цифровых валют.

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RLUSD представлен как в системе XRP Ledger, так и в сети Ethereum. Это решение было принято в ответ на растущую потребность в таких активах на глобальном финансовом рынке.

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус назвал свой стейблкоин Ripple USD или Real USD. Его цель — поддерживать фиксированную стоимость, равную одному доллару США. Как указано на странице RLUSD, он будет поддерживаться сегрегированным резервом наличных денег и их эквивалентов, обеспечивая обмен по курсу 1:1 с долларами США.

По мнению Риса Меррика, управляющего директора Ripple по Ближнему Востоку и Африке, рынок стейблкоинов, который по текущим оценкам составляет около 150 миллиардов долларов, может достичь величины 2,8-3 триллионов долларов к 2028 году. Несмотря на активные шаги к выходу на этот перспективный рынок, точная дата запуска RLUSD остаётся на данный момент неясной.

Ripple намерена успешно конкурировать с уже существующими стейблкоинами, такими как Tether (USDT) и USD Coin (USDC), предлагая пользователям уникальные преимущества, такие как более высокая скорость транзакций и низкие комиссии благодаря использованию своей технологии XRP Ledger. Это может значительно улучшить пользовательский опыт и привлечь новых клиентов, особенно в условиях, когда скорость и стоимость перевода средств становятся критически важными факторами в финансовых операциях.

При этом, запуск RLUSD также может сыграть важную роль в дальнейшем развитии DeFi-сектора, предоставляя пользователям стабильную цифровую валюту для обеспечения ликвидности и проведения сделок. С учетом прогноза о росте рынка стейблкоинов, Ripple стремится занять прочную позицию, учитывая потенциал своих технологий и возможность интеграции с различными услугами и платформами.