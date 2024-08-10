Подписанный закон определяет понятие майнинга криптовалюты, возможные способы и условия ведения подобной деятельности, санкции за нарушение закона и многие другие аспекты. Сам майнинг признаётся составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. Заниматься майнингом смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует процесс майнинга криптовалют.

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Данный закон четко определяет, что такое майнинг, а также описывает правила и условия для его осуществления, предусмотренные санкции за нарушения и другие важные моменты. Майнинг рассматривается как часть финансового оборота, а не как создание цифровых валют. Участвовать в майнинге смогут как компании, так и индивидуальные предприниматели.

Граждане, чей уровень энергопотребления не превышает установленные пределы, смогут заниматься майнингом без обязательной регистрации. Правительства определит требования как для физических, так и для юридических лиц в этой области. Майнеры обязаны будут информировать уполномоченные органы о получении криптовалюты и указывать идентификационные адреса. Запрещено заниматься майнингом для индивидуальных предпринимателей, имеющих непогашенные судимости в экономической сфере или по другим серьезным статьям, а также для тех, кто связан с экстремистской деятельностью.

Кроме этого, с 1 сентября разрешено проводить внешние расчеты и торги криптовалютой в тестовом режиме. Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

Данный шаг государства нацелен на создание более четкой и безопасной юридической основы для развивающейся отрасли, что может способствовать притоку инвестиций и развитию технологий в России. Легализация майнинга позволит государству контролировать эту сферу, а также существенно увеличит налоговые поступления за счет новых предпринимательских инициатив.