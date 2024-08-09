«Мы находимся в своего рода новой ситуации, у нас есть несколько вариантов. Нам не просто нужно вернуть экипаж на Starliner. Мы могли бы вернуть их на другом транспортном средстве», — сказал Кен Бауэрсокс, заместитель администратора управления миссий космических операций NASA.

7 августа специалисты NASA сообщили о возникших проблемах с космическим аппаратом Boeing Starliner, который совершил свою первую миссию с экипажем. В частности, во время стыковки с МКС 6 июня вышли из строя 5 из 28 двигателей управления реакцией. В результате этого, разработка решения затянулась, что повлияло на график следующего полета Crew-9 от SpaceX, который перенесли с 18 августа на 24 сентября.

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Люди NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, находящиеся на МКС более 60 дней, могут не вернуться на Starliner как планировалось. В случае экстренной ситуации они могут использовать другие способы эвакуации.

Кен Бауэрсокс, заместитель администратора NASA, отметил, что существует несколько вариантов возвращения экипажа, включая использование другой космической технологии. Проблема заключается в том, как работа двигателей Starliner повлияет на процесс возвращения. Опасения вызывает возможность перегрева систем, что может вызвать дополнительные проблемы. NASA продолжает работу над устранением текущих неисправностей, обеспечивая безопасность астронавтов.

NASA активно исследует альтернативные варианты для возвращения астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс с Международной космической станции. Варианты включают использование других космических аппаратов, таких как Crew Dragon от SpaceX или даже российские космические корабли, что позволит обеспечить безопасное возвращение астронавтов в случае неудачи с Starliner. Для каждого возможного решения рассматриваются сроки, технические характеристики и возможность быстрой реализации.

Специалисты NASA также ведут активную работу по диагностики и устранению неполадок в системе управления реакцией Starliner. Важно не только выявить источники проблем, но и протестировать систему, чтобы избежать перегрева и других рисков во время полного возвращения. Для этого будут проведены дополнительные испытания и анализ данных, полученных в ходе первой миссии с экипажем.

Тем временем, администрация NASA следит за графиками запусков и пересматривает их с учетом всех новых факторов. Борьба со временем и технические ограничения требуют гибкости и проактивного подхода в планировании возвращения астронавтов на Землю. Решение о дальнейших действиях будет принято только после тщательного анализа текущей ситуации и всех возможных опций, приоритетом остается безопасность экипажа.

В рамках диагностики системы управления реакцией Starliner, специалисты NASA принимают во внимание ранее выявленные неисправности. Управление рисками становится ключевым аспектом дальнейших испытаний, включая симуляции различных сценариев возвращения. Это позволит команде углубленно понять поведение аппаратуры в критических условиях.