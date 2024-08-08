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Honeybee Robotics представила проект LUNARSABER - столбы с солнечными панелями
LUNARSABER — столбы высотой 100 метров, способные выдержать тонну оборудования и служить центральным узлом питания, связи и освещения базы Artemis.

Компания Honeybee Robotics, известная своими высокими технологиями в космической сфере и входящая в состав Blue Origin, представила LUNARSABER – проект, который может существенно облегчить задачи, стоящие перед миссией NASA Artemis. Данная конструкция представлена в виде 100-метрового столба, способного вместить до тонны оборудования и служить основным элементом энергоснабжения, связи и освещения для лунной базы.

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Для создания LUNARSABER будет использоваться технология DIABLO, которая позволяет формировать прочную цилиндрическую структуру из прокатанного металла. С обеих сторон столба располагаются солнечные панели, способные вырабатывать около 100 кВт электроэнергии, и будут оснащены системами слежения за Солнцем.

Основными задачами LUNARSABER являются передача энергии, мониторинг устройств, взаимодействие с различным оборудованием и обеспечение освещения. Также он сможет выполнять функции лунной сотовой вышки, обеспечивая связь между объектами и позволяя астронавтам работать в любых условиях. Объединение нескольких таких столбов создаст сеть, обеспечивающую надежную передачу энергии и данных.

Кроме того, LUNARSABER станет важным компонентом для будущих исследований и колонизации Луны. Устойчивое энергоснабжение и связь — ключевые факторы для успешной работы миссий NASA Artemis и более долгосрочных программ по освоению Луны и Марса. Эта установка позволит не только обеспечивать необходимую электроэнергию для различных научных приборов и систем жизнеобеспечения, но и оптимизировать процессы передачи данных, зная, что связь с Землей и между луной базой и исследовательскими модулями будет постоянной и надежной.

С помощью модульной конструкции, LUNARSABER сможет адаптироваться под изменяющиеся условия и требования лунных миссий. Например, при необходимости столбы могут быть объединены для создания более мощной сетевой инфраструктуры или же использоваться по отдельности для поддержки удаленных исследовательских станций. Инновационная технология DIABLO обеспечит не только прочность и устойчивость, но и относительно легкость установки столбов, что может сократить время, необходимое на развертывание лунной базы.

LUNARSABER представлен как решение для обеспечения надежной среды для будущих человеческих и роботехнических миссий. Все это делает проект обоснованным шагом к созданию постоянного присутствия людей на Луне и открывает новые горизонты для исследований, обеспечивая при этом безопасные условия для работы исследователей.

#diablo #солнечные панели #blue origin #nasa artemis #лунная база #колонизация луны #космическая техника #honeybee robotics #lunarsaber #энергетическое обеспечение
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