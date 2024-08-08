Geely сообщила о начале приёма заказов на новый Galaxy E5

Geely представила на своём родном рынке электрический кроссовер Galaxy E5. Для клиентов, сделавших заказ до 1 октября, предусмотрена субсидия в размере 420 долларов, благодаря которой цена автомобиля начинается с 15,3 тыс. долларов. За топовую версию придется заплатить 20,3 тыс. долларов.

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Габариты кроссовера составляют 4615 х 1901 х 1670 мм, а длина колесной базы равна 2750 мм. Galaxy E5 доступен в восьми цветах, включая розовый, зеленый и синий. Размер колес — 235/50 R19, аэродинамическое сопротивление составляет 0,269.

Среди опций можно выделить медиасистему с экраном 15,4 дюйма и разрешением 2,5K, проекционный дисплей, цифровую панель приборов 10,2 дюйма, аудиосистему на 16 динамиков, атмосферную подсветку с 256 светодиодами и кожаный салон с комфортными передними креслами.

Полноприводной версии не предусмотрено, мощность единственного электромотора — 218 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Возможные емкости аккумулятора — 49,52 или 60,22 кВт·ч, что обеспечит запас хода в 440 или 530 км.

Geely Galaxy E5 предлагает не только впечатляющую мощность и хороший запас хода, но и ряд современных технологий, ориентированных на комфорт и безопасность. В стандартной комплектации автомобиль оснащен системами активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему помощи при парковке и предупреждения о перекрестном движении.

Среди дополнительных опций также доступны функции автоматического торможения и контроля слепых зон, что значительно повышает уровень защищенности водителя и пассажиров. Доступная система навигации и интеграция со смартфонами делают поездки более удобными и приятными.

Эстетика и дизайн интерьера Galaxy E5 выделяются на фоне конкурентов. Использование высококачественных материалов, а также стильные линии кузова придают автомобилю современный и привлекательный вид.

С учетом конкурентоспособной цены и щедрой комплектации, Geely Galaxy E5 ставит перед собой задачу занять значительную долю на рынке электрических кроссоверов, предлагая покупателям действительно качественный и доступный выбор для передвижения в городских условиях и на длительных маршрутах.