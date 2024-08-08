Ранее графен не обнаруживался в пробах лунного грунта.

Недавнее открытие, сделанное китайскими учеными, может привести к новым подходам в синтезе графена. В статье, опубликованной в журнале National Science Review, говорится о том, что в образцах реголита, привезенных на Землю с помощью зонда «Чанъэ-5», был обнаружен природный графен, состоящий из углеродных атомов в уникальной тонкослойной структуре. Это первый случай нахождения графена в лунных образцах.

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Команда исследователей под руководством профессоров Мэн Цзоу, Вэй Чжана и старшего инженера Сюцзюань Ли из Университета Цзилинь, а также Вэньцай Рена из Китайской академии наук, анализировала лунный грунт, собранный во время миссии в 2020 году. С помощью специального спектрометра ученые обнаружили углеродные фрагменты, схожие по структуре с графитом и выявили графен в виде хлопьев толщиной от двух до семи слоев, в том числе в составе других минералов.

Исследователи предложили две гипотезы о происхождении графена: одна связывает его с железом и высокими температурами, другая — с солнечным ветром и плазмой. Эти открытия могут существенно облегчить разработку дешевых методов синтеза высококачественного графена и расширить его применение в разных сферах.

Несмотря на то, что графен уже давно привлекает внимание ученых благодаря своим уникальным свойствам, такие находки на Луне открывают новые горизонты для его изучения. Природный графен может оказаться важным свидетельством того, как эти углеродные структуры формируются в экзотических условиях космоса. Понимание этих процессов может не только углубить наши знания о Луне, но и увеличить потенциал графена в технологиях.

После подтверждения наличия графена в лунных образцах, исследователи начнут искать оптимальные методы для синтеза его на Земле, используя полученные данные. Возможно, что выявленные условия образования графена в условиях низкой гравитации и высокой температуры могут быть воспроизведены в лаборатории, что откроет двери для массового производства высококачественного графена.