Согласно анализу экспертов Coinbase, август традиционно является сложным месяцем для крипторынка

Согласно анализу специалистов Coinbase, август является традиционно непростым периодом для крипторынка, сопровождающимся снижением активности и уменьшением цен на токены.

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Аналитики Дэвид Дуонг и Дэвид Хан указали на то, что этот месяц не способствует росту криптовалют. В частности, активность участников в последний летний месяц существенно падает. По данным августа 2023 года, объемы спотовых торгов с биткоином сократились на 19% по сравнению с июнем, а фьючерсные контракты на эту валюту упали на 30% на крупных централизованных платформах.

В среднем за последние пять лет биткоин показывал спад на 2,8% в августе, а сокращение ликвидности может увеличить волатильность. Эксперты также добавили, что в августе 2024 года вероятна нехватка ликвидности среди многих криптовалют, что связано с сезонностью.

В настоящее время на низших ценовых уровнях альткоинов образуются значительные преграды для покупок, а цена биткоина, по прогнозам, будет колебаться между $61 000 и $70 000, создавая зону накопления.

Кроме того, август является временем отпусков для многих трейдеров и инвесторов, что дополнительно снижает ликвидность и объемы торгов. Это ослабление активной торговли может осложнить ситуации, когда криптовалютные рынки испытывают негативные колебания, усугубляя трение между предложением и спросом. Таким образом, криптоинвесторы должны быть готовы к возможным резким скачкам цен, обусловленным даже небольшими объемами торговых операций.

Также стоит отметить, что август часто совпадает с периодом отсутствия значимых новостей или событий в сфере криптовалют, что усугубляет спады в интересе. В отсутствие новостного фона трейдеры могут стать более осторожными и склонными к удержанию активов вместо их продажи.

Наконец, в глазах инвесторов важна и психологическая составляющая, поскольку традиции и предвзятости могут оказывать сильное влияние на восприятие рынка. Это может привести к снижению интереса к рисковым активам в августе и наоборот, к нарастанию хоккейного пузыря к сентябрю, когда активность на рынке, как правило, восстанавливается.