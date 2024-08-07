Этот уникальный проект, финансируемый Фондом содействия инновациям по нацпроекту «Наука и университеты», направлен на создание интерактивной карты, которая будет анализировать климатические данные и прогнозировать вероятность затоплений и других неблагоприятных процессов на ближайшие 5-10 лет.

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) работают над созданием цифрового сервиса, который включает гидрометеорологические карты Северного Кавказа и будет заниматься предупреждениями о природных катаклизмах.

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Данный инновационный проект, получивший финансирование от Фонда содействия инновациям в рамках нацпроекта «Наука и университеты», нацелен на разработку интерактивной карты. Она будет анализировать климатические данные и предсказывать вероятность затоплений и других неблагоприятных явлений на следующие 5-10 лет.

Такой сервис окажется полезным для различных секторов, например, для сельскохозяйственных производителей, которым будет легче выбирать безопасные участки для своих угодий, а также для строительных компаний, планирующих возведение заводов и инфраструктуры с учетом потенциальных рисков.

Создание карты будет основано на данных климатических наблюдений за последние 15-20 лет, а также на прогнозах метеорологов и особенностях местного рельефа.

В ближайший год разработчики сосредоточатся на создании материальной базы, баз данных и интерфейсов. После этого проект будет представлен потенциальным бизнес-партнерам для привлечения дополнительных средств. В будущем планируется разработка аналогичных карт для всех регионов России.

Основной целью проекта является не только прогнозирование природных катаклизмов, но и повышение готовности населения и властей к кризисным ситуациям. Интерактивная карта будет интегрирована с системами оповещения, что позволит оперативно информировать людей о возможных угрозах. Это способствует снижению рисков и потерь, особенно в населенных пунктах, расположенных в зонах возможных бедствий.

Кроме того, специалисты СКФУ планируют сотрудничество с местными органами власти и муниципалитетами для разработки рекомендаций по адаптации городской инфраструктуры и сельского хозяйства к изменяющимся условиям. Это позволит создать устойчивую модель управления рисками, которая станет основой для долгосрочных стратегий развития регионов.

Данный проект также откроет новые возможности для научных исследований в области метеорологии и экологии. Исследования, связанные с изменением климата, будут активно способствовать повышению общественного интереса к вопросам устойчивого развития и экосистемы. В результате, интерактивная карта может стать важным инструментом не только для прогнозирования, но и для общественного образования и вовлечения граждан в решение актуальных экологических проблем.