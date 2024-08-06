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Решения по возвращению экипажа Starliner на Землю всё ещё нет - NASA изучает альтернативы
Ресурс Arstechnica собрал ряд неофициальных данных по ситуации с обсуждением проблемы Starliner в NASA и получил их подтверждение из ряда сторонних, но надёжных источников. Есть определённый риск полёта на корабле Boeing на Землю, и это создало в NASA своего рода лобби по отказу от использования пилотируемой капсулы Starliner.

На данный момент не найдено окончательного решения по возвращению астронавтов, которые, вместо запланированной недели, находятся на Международной космической станции уже почти два месяца. Риски, связанные с возвращением на Starliner, вызывают беспокойство, и отказ от его использования может поставить под угрозу программу и нанести ущерб репутации NASA.

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Из источников Arstechnica стало известно, что внутри NASA существует группа, выступающая за отказ от использования Starliner. Испытания двигателей на орбите прошли успешно, но обсуждение их результатов перенесено на следующую неделю. В то время как NASA предпочитает не раскрывать детали возможного использования кораблей Crew Dragon от SpaceX, известно, что компания получила финансирование для экстренных исследований.

SpaceX рассматривает возможность отправки пяти или шести астронавтов на Crew Dragon. Планы миссии Crew-9 продолжаются, и вероятность того, что Уилмор и Уильямс вернутся на Crew Dragon, оценивается более чем в 50%. NASA и Boeing пытаются избежать нежелательных последствий, связанных с рисками возвращения на Starliner.

Ситуация вызывает серьезные опасения среди представителей NASA и Boeing, особенно в свете продолжающегося нахождения экипажа на МКС. Потенциальные проблемы с безопасностью Starliner становятся даже более актуальными на фоне временной нестабильности в программе Crew Dragon, где экстренные исследования могут занять непредсказуемое время. Неопределенность в отношении возврата может вызвать дополнительные риски, как для астронавтов, так и для самой программы.

Несмотря на давление со стороны всех участников, NASA сталкивается с необходимостью принять решение, которое будет сбалансированным с точки зрения безопасности и репутации. Обсуждения по переходу на использование Crew Dragon акцентируют внимание на важности гибкости в современных космических миссиях. Если NASA выберет Crew Dragon для возвращения экипажа, это не только сделает возможным более быстрый возврат астронавтов, но и позволит избежать дальнейших задержек, которые могут подорвать доверие к программе.

Большую роль также сыграет общественное мнение. Принимая решение, NASA должно учитывать, как оно отразится на восприятии агентства и его способности проводить сложные экипажные миссии в будущем. Время, необходимое для окончательного решения, критически важно, поскольку он может оказать влияние на долгосрочные планы по исследованиям и сотрудничеству с частными спутниковыми компаниями.

#безопасность #spacex #nasa #starliner #международная космическая станция #crew dragon #космические миссии #репутация #возвращение астронавтов #экстренные исследования
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