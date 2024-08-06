Samsung не может конкурировать с BYD и CATL по объемам производства тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей, однако это вовсе не значит, что этот сегмент рынка для корейской компании не интересен.

Компания Samsung сделала шаг вперед в сфере электромобильных технологий, представив новую тяговую батарею, способную значительно повысить привлекательность электромобилей. Хотя Samsung не может соперничать с BYD и CATL в объемах производства аккумуляторов, корейский гигант продолжает развивать свои собственные разработки в этом сегменте.

реклама

На выставке SNE Battery Day 2024 в Сеуле был представлен прототип, который предоставляет запас хода в 965 км и заряжается всего за 9 минут. Скорее всего, это время относится к пополнению заряда с 20% до 80%, а не к полной зарядке. Батарея также имеет долгий срок службы – 20 лет и значительно более высокую плотность энергии – 500 Вт·ч/кг, что превосходит нынешний средний рыночный показатель (270 Вт·ч/кг).

По информации компании, новая батарея легче и компактнее, чем имеющиеся литиево-ионные решения, и будет использоваться в «суперпремиальных» электромобилях. Массовое производство начнется в 2027 году, а автопроизводители уже получили экземпляры для тестирования. Samsung также заявила, что новая батарея будет совместима с существующими системами электропередачи, что облегчит интеграцию в уже выпускаемые модели электромобилей. Это решение позволит автопроизводителям минимизировать затраты на доработку своих платформ. Компактные размеры новой батареи открывают возможности для дизайнеров автомобилей, позволяя создавать более аэродинамичные и усовершенствованные формы кузова.

Кроме того, компания акцентировала внимание на безопасности своей разработки. Новая батарея включает в себя несколько уровней защиты от перегрева и короткого замыкания, что делает ее надежной даже в самых сложных условиях эксплуатации. Это особенно актуально с учетом растущего интереса к электромобилям в регионах с экстремальными климатическими условиями.

Учитывая растущий спрос на экологически чистый транспорт, успех этой их разработки может способствовать значительному увеличению доли электромобилей на дорогах.