Компания Honda вновь привнесла в современный автопром дух 80-х, представив отреставрированный концепт-кар HP-X. Этот уникальный спорткар, созданный в сотрудничестве с известным ателье Pininfarina, стал знаковым проектом для автоиндустрии. Его дебют в 1984 году на автосалоне в Турине стал важной вехой, хотя в серию он так и не пошел. Тем не менее, именно HP-X заложил основы для создания легендарного NSX.
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Концепт HP-X выделяется своей необычной конструкцией и дизайнерскими решениями. Вместо обычных дверей у автомобиля установлен купол, обеспечивающий не только удобный доступ, но и отличные аэродинамические характеристики. Использование современных материалов, таких как кевлар и углепластик, позволило значительно снизить вес и улучшить производительность.
Под капотом HP-X скрывается мощный двигатель V6, который был разработан для гонок Формулы-2. Это обеспечивает не только отличные динамические характеристики, но и внедрение современных технологий, таких как система сбора телеметрии, что добавляет автомобилю спортивного духа и инновационного подхода.
На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, Honda HP-X намерена продемонстрировать свое величие и конкурировать с другими культовыми концептами на мировом уровне.