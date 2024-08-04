Концепт-кар оснастили специальной версией двигателя V6 2.0, разработанного в 80-х для Формулы-2. Мощность неизвестна, но в стоке агрегат выдавал около 310 лошадиных сил. Кроме того, спорткар получил сонар, позволяющий оценить состояние дороги прямо во время движения, и функцию сбора телеметрии в реальном времени. В ходе Пеббл-Бич Honda HP-X поборется с конкурентами в специальном классе клиновидных концептов и прототипов.

Компания Honda вновь привнесла в современный автопром дух 80-х, представив отреставрированный концепт-кар HP-X. Этот уникальный спорткар, созданный в сотрудничестве с известным ателье Pininfarina, стал знаковым проектом для автоиндустрии. Его дебют в 1984 году на автосалоне в Турине стал важной вехой, хотя в серию он так и не пошел. Тем не менее, именно HP-X заложил основы для создания легендарного NSX.

реклама

Концепт HP-X выделяется своей необычной конструкцией и дизайнерскими решениями. Вместо обычных дверей у автомобиля установлен купол, обеспечивающий не только удобный доступ, но и отличные аэродинамические характеристики. Использование современных материалов, таких как кевлар и углепластик, позволило значительно снизить вес и улучшить производительность.

Под капотом HP-X скрывается мощный двигатель V6, который был разработан для гонок Формулы-2. Это обеспечивает не только отличные динамические характеристики, но и внедрение современных технологий, таких как система сбора телеметрии, что добавляет автомобилю спортивного духа и инновационного подхода.

На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, Honda HP-X намерена продемонстрировать свое величие и конкурировать с другими культовыми концептами на мировом уровне.