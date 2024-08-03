Представленный три года назад суперкар Marsien дошел до стадии мелкосерийной модели. Собирать машины будут мануфактурным способом — вручную. Весь тираж из 40 экземпляров уже продан. За каждый заплатили не менее полумиллиона евро, причем в эту сумму не входил автомобиль-донор — Porsche 911 Turbo S поколения 992. Тестировали Marsien на Нордшляйфе, в пустынях Аравийского полуострова, в Скандинавии и на склонах австрийского горнолыжного курорта Зёльден.

Внедорожный суперкар Marsien, созданный на основе Porsche 911 Turbo S, поступил в серийное производство. Всего выпустят 40 экземпляров, и все они уже нашли своих владельцев, представляя 16 стран. Автомобиль получил уникальную алюминиевую подвеску с возможностью регулировки клиренса, титановую выхлопную систему от Akrapovič и дизайн, вдохновленный дакаровским Porsche 959. Разработкой двигателя занималась известная компания RUF, а цена стартует от 500 тысяч евро.

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Marsien дебютировал три года назад и теперь стал ограниченной серией, которая будет собираться вручную. Каждый экземпляр стоит не менее полумиллиона евро, включая передачу Porsche 911 Turbo S 992-го поколения. Тестирование проводилось в различных условиях, включая Нордшляйфе и пустыни Аравийского полуострова.

Проект принадлежит Марку Филиппу Гембалле, сыну основателя ателье Уве Гембалла. Кузов полностью из углепластика, состоит более чем из 400 новых компонентов, включая адаптивную подвеску и регулируемый клиренс. Двигатель мощностью 750 л.с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды. Внутреннее убранство автомобиля также подверглось модернизации с добавлением уникальных отделок.