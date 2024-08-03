Речь идет об электрокарах, которые Audi создает совместно с SAIC. Решение выпускать их без привычного шильдика продиктовано углубленным партнерством с китайцами, а также некими моментами, связанными с «имиджем бренда».

Audi анонсировала выпуск новой серии электромобилей в Китае, которые не будут иметь привычные четыре кольца на эмблеме. Этот шаг стал результатом углубленного партнерства с компанией SAIC и изменений в стратегии бренда, сообщает Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

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Первый концепт нового электрокара будет представлен в ноябре, когда Audi также озвучит подробности о будущих моделях и направлении своего развития. Согласно инсайдерской информации, к 2030 году планируется выпустить девять различных автомобилей.

Кроме того, Audi планирует расширить ассортимент гибридных моделей для упрощения перехода покупателей на электрические автомобили. В прошлом месяце компании Audi и SAIC объявили о совместной разработке платформы для электромобилей, ориентируясь на китайский рынок, который активно конкурирует с местными производителями.

По итогам первого полугодия 2024 года Audi реализовала в Китае менее 10 тысяч электромобилей, в то время как ее китайские соперники, такие как Nio и Zeekr, достигли продаж около 80 тысяч единиц каждый.