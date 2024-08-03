Внедорожники УАЗ в версии «Экспедиция» являются специально подготовленными для бездорожья автомобилями в ярком оранжевом цвете с расширенным внедорожным потенциалом. В частности, такие машины получили силовые бамперы с буксировочными петлями и отверстиями для использования реечного домкрата, а также лестницу на задней двери (для СГР). Подробнее на Autonews: https://www.autonews.ru/news/66accda19a7947e637275c0b?from=copy

УАЗ СГР (»Буханка»)

Компания УАЗ обновила цены на свои внедорожники «Буханка» (СГР) и «Хантер» в специальных «экспедиционных» комплектациях. Согласно данным Autonews.ru, с начала апреля 2024 года, когда восстановилось производство, стоимость этих моделей увеличилась на 35 тысяч рублей.

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На данный момент стоимость «экспедиционной» модификации «Буханки» составляет 1 725 000 рублей, без учета действующих акций, в то время как «Хантер» предлагает свою цену в 1 820 000 рублей. Когда производство было возобновлено в апреле 2024 года, «Буханка» имела цену 1 690 000 рублей, а «Хантер» — 1 785 000 рублей.

УАЗ Хантер

Внедорожники в версии «Экспедиция» имеют яркую оранжевую окраску и оснащены специально адаптированным оборудованием для бездорожья, включая силовые бамперы, электрическую лебедку и «зубастые» шины Maxxis. Данные модели также располагают дополнительным защитным слоем «Раптор».

Все модернизации устанавливаются на производственном предприятии, что исключает необходимость в дополнительной регистрации. Производство «экспедиционных» автомобилей было временно приостановлено в 2023 году из-за проблем с поставками.