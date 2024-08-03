"В большей степени дрон предназначен для минирования, и с этой задачей он должен справляться эффективно: за сутки можно отрезать все пути снабжения противника в радиусе 10 километров", - сказал представитель компании.

Конструкторское бюро «Пиранья» из Симбирска анонсировало свою последнюю разработку — FPV-дрон, который предназначен для удаленного минирования. Этот аппарат способен эффективно перекрывать каналы поставок противника, как сообщают представители компании в интервью РИА Новости.

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По словам экспертов, основной задачей данного дрона является минирование, с которой он справляется на высоком уровне: в течение суток возможно перекрыть все каналы снабжения врага на расстоянии до 10 километров.

Новый дрон "Пиранья-13" значительно увеличил свою грузоподъемность: он способен доставить до 15 килограммов полезной нагрузки. Для сравнения, предыдущие модели "Пиранья-7" и "Пиранья-10" могли нести всего 2,5 и 5 килограммов соответственно, что не позволило им использоваться для минирования, учитывая, что средний вес мины составляет 9 килограммов.

Поставки новых беспилотников в зону специальной военной операции начались недавно. Объемы их производства увеличиваются, хотя на данный момент дроны изготавливаются небольшими партиями из-за сложностей в производственном процессе.