Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024".

Холдинг "Росэлектроника", входящий в состав госкорпорации "Ростех", представил инновационную антенну, обладающую высокой прочностью и предназначенную для установки выше противодронных укрытий и маскировочных сетей. Этот сверхширокополосный приемник-передатчик может использоваться с разнообразными радиостанциями и устанавливаться как на стационарные объекты, так и на мобильные системы.

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Антенна работает в диапазоне частот от 30 до 520 МГц и имеет универсальный монтажный механизм, позволяя устанавливать её на различных поверхностях. Использование современных композитных материалов повышает прочность конструкции, а система согласования и преобразования сигналов обеспечивает высокое качество передачи и приема вне зависимости от погодных условий.

Кроме того, возможность настройки высоты антенны значительно увеличивает её функциональность и эффективность.

Разработкой новой антенны занималось Самарское инновационное предприятие радиосистем, и, по словам гендиректора Александра Бузова, она более технологична и компактна по сравнению с предшественниками. В ближайшем будущем планируется запуск серийного производства, а первая демонстрация состоится на форуме "Армия-2024".