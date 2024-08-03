Филологами УрФУ создан сервис, проверяющий тексты на наличие «плохих» слов — программа находит их, если они были применены ненамеренно, и заменяет на нейтральные слова или словосочетания. К примеру, «директриса» правильнее будет «директор», а «водила» — «шофер».

Ученые Уральского федерального университета разработали инструмент, который выявляет ненадлежащие слова в текстах. Эта программа автоматически заменяет их на более нейтральные варианты, если такие слова были использованы невзначай. Например, вместо слова «директриса» рекомендуется употреблять «директор», а «водила» заменяется на «шофер».

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Сервис интегрируется в текстовый редактор Word и работает аналогично проверке орфографии — автоматически выделяет проблемные слова и предлагает альтернативы.

Однако важно учитывать не только сами слова, но и контекст их использования. Например, пожилых людей можно называть пенсионерами или пожилыми, но выражение «старики и старухи» может не понравиться большинству из них, хотя в сказочном контексте это вполне приемлемо.

Учитывая такие аспекты, сервис УФУ анализирует окружение слов, чтобы определить их значение в конкретном контексте. Более того, существует множество омонимов и слов с несколькими значениями, над алгоритмом работы с которыми сейчас ведется работа.

Стоит отметить, что за границей уже существуют аналогичные инструменты, такие как Angry Translator, который переводит тексты с английского языка, заменяя «плохие» слова на более приемлемые варианты. Однако для русского языка таких программ до недавнего времени не было.