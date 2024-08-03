Ранее на прилавках были лишь зарубежные варианты полиамида, однако испытания в КРЗ полностью подтвердили, что созданный в стране материал по физико-механическим параметрам напечатанных изделий практически не отличается от импортных аналогов. Мало того, отечественный материал более, чем на 25 % дешевле выпускаемого за границей.

Профессионалы Корпорации Развития Зеленограда закончили успешные опыты инновационного материала для 3D-печати пластиковых изделий. Мы говорим о полиамиде PA12, созданном для современных SLS-технологий, который уже вышел на рынок.

реклама

Не так давно на прилавках в нашей стране можно было увидеть только импортные копии полиамида. Однако пройденные в КРЗ испытания показали, что физико-механические характеристики сырья из нового материала почти не уступают аналогам из-за границы. Более того, отечественный полиамид получился на 25% экономичнее.

Инженеры КРЗ провели широкие исследования, чтобы с точностью выявить ключевые параметры для печати с использованием PA12 — это скорость и частота сканирования, длительная работа и мощность лазера, а также температура нагрева.

Специалисты КРЗ не будут приостанавливаться на достигнутом. Они продолжают тестирование полиамида 12 для того, чтобы улучшить его характеристики и выпуск новых модификаций. Перед началом продаж производителю было направлено больше 50 рекомендаций для того, чтобы оптимизировать состав материала.