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Анонсирован старт продаж седана Kia K4, но пока только в Мексике
Kia K4 выполнена в актуальном фирменном стиле бренда. Характерная черта дизайна – клыкастая оптика. Собственные фишки седана – силуэт а ля фастбек и спрятанные сверху ручки задних дверей.

Стандартный седан Kia K4

Kia представила новый четырехдверный седан с выбором из двух двигателей. Эта модель стоит дороже предшественника Cerato.

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Мировая премьера Kia K4 прошла весной на автосалоне в Нью-Йорке, где ожидали, что именно США станут первым рынком для новинки. Однако, первыми ценовую политику оценили жители Мексики, где уже стартовал прием заказов. Это объясняется тем, что мексиканский завод будет основным производственным пунктом для K4, откуда модель направится в другие страны. Напоминаем, что Kia K4 заменит в модельном ряде Forte, также известный как K3 и Cerato в разных регионах.

Стандартный седан Kia K4

Дизайн нового K4 выполнен в актуальном стиле бренда, с выразительной оптикой и силуэтом в духе фастбека. В длину новинка достигает 4709 мм. Интерьер оснащен современными технологиями, включая до шести подушек безопасности и двухзонный климат-контроль. 

На выбор предлагаются два бензиновых мотора: атмосферный 2.0 (149 л.с.) и турбированный 1.6 T-GDI (193 л.с.), с механической и автоматической трансмиссиями. Цены варьируются от 399 900 до 561 900 песо. Хэтчбек Kia K4 также планируется к выпуску для североамериканского рынка.

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