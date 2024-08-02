Из-за недостаточной защиты внутреннего рынка импорт автомобилей в Россию остаётся более привлекательным вариантом, чем локальные инвестиции в производство. Об этом сообщил АвтоВАЗ в своём заявлении, поступившем в «Известия» 2 августа.
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Компания выступает за увеличение утильсбора и приверженность программе поддержки отечественных потребителей, включая льготные автокредиты и лизинг, что, по их мнению, поспособствует росту продаж.
В июле АвтоВАЗ реализовал 37,6 тыс. машин, что на 28% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но на 5% ниже, чем в июне. Выполнение плана продаж составило 94% из-за изменений на российском авторынке.
Отметим уменьшение спроса на более обеспеченные версии Lada Vesta, в разработку которых вложено около 5 млрд рублей. Причины связаны с недоступными кредитными предложениями и растущей конкуренцией со стороны китайских производителей, контролирующих 90% рынка.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул необходимость повышения защитных мер для стимулирования инвестиций и создания технологически независимой автомобильной отрасли.