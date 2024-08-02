21% опрошенных меняют машину раз в 20 или раз в 10 лет.

Совсем недавно проведённый опрос показал, что почти половина россиян приобретают один автомобиль на всю жизнь. Этот вывод сделан на основании исследования, в котором приняли участие 8,9 тыс. человек. Давайте рассмотрим причины, по которым российские автомобилисты предпочитают не менять свои машины и как современные экономические условия влияют на этот выбор.

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По данным опроса, 43% россиян остаются верными одному автомобилю на протяжении всей своей жизни. В условиях экономической нестабильности и санкций, связанных с западными странами, желание инвестировать в новый автомобиль, особенно импортного производства, заметно снизилось. Многие респонденты отмечают, что высокие цены на новые машины, особенно китайские бренды, не способствуют частой смене авто.

Участники опроса делятся своими мнениями: «Теперь старая машина, видимо, останется со мной на всю жизнь. После введения санкций покупать китайский автомобиль за большие деньги не хочется, а иномарки из недружественных стран вообще не рассматриваю». Подобное мнение отражает тенденцию среди граждан, которые предпочитают оставаться на старых моделях, несмотря на их возраст.

Помимо основной группы, которая предпочитает использовать один автомобиль на протяжении жизни, 21% опрошенных меняют свою машину каждые 10 или 20 лет. Например, один из респондентов отметил, что использует свой автомобиль уже 12 лет и не планирует его замену в ближайшем будущем. Эта группа автомобилистов, вероятно, более привязана к своему автомобилю или обладает глубоким доверием к его надежности.

Кроме того, 10% россиян предпочитают обновлять свои автомобили каждые 3-5 лет, а 1% — почти каждый год. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое», среди которых есть те, кто до введения санкций мог позволить себе частую смену машин, но теперь из-за роста цен вынужден держаться подальше от этой практики.

По информации, предоставленной Олегом Мосеевым, основателем проекта «Автомаркетолог», количество автомобилей в России, которым уже больше 10 лет, достигло 32 млн единиц, что составляет 71% от общего автопарка страны. Это значительное увеличение по сравнению с 27,2 млн старых автомобилей в 2021 году. Эти данные подтверждают общую тенденцию к сохранению старых автомобилей на дорогах страны.

Современные экономические условия и высокие цены на новые автомобили способствуют тому, что россияне все чаще остаются верными своим старым автомобилям. Изменения на автомобильном рынке, санкции и рост цен играют ключевую роль в этом процессе. Долгосрочное использование автомобиля становится не просто предпочтением, а необходимостью для многих граждан.

Таким образом, текущие тренды на автомобильном рынке России показывают, что переход на новые автомобили осуществляется медленно, и старые машины остаются актуальными для значительной части автомобилистов.