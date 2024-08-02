Продажи стартуют в конце текущего года, но цена пока неизвестна.

В России был представлен долгожданный новый отечественный автомобиль — «Москвич 8». Это современный кроссовер, который стал результатом коллаборации с китайским автопроизводителем. На мероприятии «Территория будущего. Москва 2030» был продемонстрирован этот автомобиль, который является копией китайской модели JAC Sehol X8 Plus.

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Новый «Москвич 8» отличается внушительными размерами, сопоставимыми с Hyundai Santa Fe. Общая длина кроссовера составляет 4824 мм, а колесная база — 2830 мм.

Под капотом «Москвич 8» установлен бензиновый двигатель мощностью 174 л.с. Этот агрегат работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В салоне нового кроссовера «Москвич 8» установлен крупный мультимедийный экран с диагональю 12,3 дюйма. Также предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов, поддерживающая технологии Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль также оборудован семиместным салоном, что делает его идеальным для больших семей или частых поездок с пассажирами.

Благодаря большому экрану мультимедийной системы и продуманной эргономике, «Москвич 8» предлагает высокий уровень комфорта. Беспроводная зарядка и поддержка популярных технологий обеспечивают удобство для пользователей, что особенно важно в современных условиях.

Ожидается, что продажи нового «Москвича 8» начнутся в конце текущего года. Однако точная цена автомобиля пока не озвучена. Предполагается, что кроссовер будет доступен в нескольких комплектациях, что позволит удовлетворить различные потребности покупателей.

Новый «Москвич 8» — это современный кроссовер с передовыми технологиями. Копия JAC Sehol X8 Plus представляет собой интересное предложение на российском автомобильном рынке, сочетая в себе стильный дизайн, мощный двигатель и инновационные функции.