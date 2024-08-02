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Square Enix выпустила бесплатную демоверсию Visions of Mana на ПК, PS4, PS5 и Xbox
Стоит отметить, что некоторый контент в демоверсии отличается от финальной версии игры, поэтому прогресс не будет перенесен в полную версию.

Компания Square Enix представила бесплатную демоверсию своей новой игры Visions of Mana, доступную на ПК, PS4, PS5 и Xbox. Эта демоверсия позволяет игрокам окунуться в увлекательный мир игры, предлагая ознакомление с сюжетной линией и боевой системой.

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Демоверсия Visions of Mana предоставляет возможность пройти отрезок сюжета, где игроки смогут исследовать окружающий мир и принять участие в сражениях. Это отличный способ познакомиться с механикой игры и её особенностями. Важно отметить, что содержимое демоверсии может отличаться от финальной версии игры, поэтому прогресс, достигнутый в демоверсии, не будет перенесен в полную версию.

В демоверсии игрокам предоставляется уникальная возможность разблокировать три вида оружия для главного героя Вала. Эти виды оружия включают:

  • Гладиус
  • Фалькс
  • Копье-рог

Эти виды оружия станут доступными в первой главе полной версии игры. Также их можно будет разблокировать в процессе прохождения основной игры.

В ходе прохождения демоверсии игроки смогут обнаружить Сосуды Стихий, которые открывают доступ к новым классам и боевым способностям. Это добавляет глубину и разнообразие в игровой процесс, позволяя игрокам экспериментировать с различными стратегиями и стилями боя.


Мировой релиз Visions of Mana запланирован на 29 августа. Сюжет игры рассказывает о Вале, который сопровождает свою подругу детства Хинну к Древу Маны. По пути они встретят различных персонажей, некоторые из которых присоединятся к партии, такие как:

  • Морли
  • Карина
  • Джулей
  • Паламена

Другие персонажи будут оказывать поддержку, не участвуя напрямую в боях, что добавляет разнообразие в сюжетные линии и взаимодействие внутри игры.

Демоверсия Visions of Mana от Square Enix представляет собой отличный способ для игроков ознакомиться с новой игрой до её официального релиза. Это не только позволяет получить первое впечатление о сюжете и боевой системе, но и понять, стоит ли полная версия своих денег. К тому же, возможность разблокировать оружие и классы в демоверсии добавляет дополнительный стимул для её прохождения.

#игры #xbox #square enix #игра #ps5 #компьютер #пк #ps4 #демоверсия #visions of mana
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