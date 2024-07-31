Официально производство BMW 503 завершилось в 1959 году, но в 1960 году были собраны два дополнительных экземпляра, один из них и продается в Москве.

В российском маркетплейсе выставлен на продажу один из последних экземпляров редкого BMW 503. Этот легендарный автомобиль, который ранее принадлежал принцу Кувейта, теперь может стать собственностью любого, кто готов потратить 24,5 миллиона рублей.

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Официальное производство модели BMW 503 завершилось в 1959 году, однако в 1960 году было собрано два дополнительных экземпляра. Один из них в настоящее время доступен для покупки в Москве. Этот уникальный автомобиль представляет собой настоящее сокровище для коллекционеров и энтузиастов.

Под капотом BMW 503 находится 3,2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 140 лошадиных сил. Сочетание этого мощного мотора с механической коробкой передач обеспечивает отличное управление, что делает автомобиль не только предметом восхищения, но и настоящим удовольствием для водителя.

BMW 503 регулярно участвует в выставках. Профессиональный детейлинг поддерживает его в идеальном состоянии, что свидетельствует о высоком уровне ухода за этим историческим автомобилем.

Возможность приобрести такой редкий и исторически значимый автомобиль, как BMW 503, представляет собой уникальное предложение для коллекционеров и любителей классики. С учетом его редкости и истории, цена в 24,5 миллиона рублей кажется оправданной для тех, кто ищет исключительный автомобиль в своей коллекции.