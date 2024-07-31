Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Китайская компания Nio анонсировала первый ИИ-процессор Shenji NX9031 для автомобилей
Речь в данном случае не о SoC вроде решений Qualcomm, а об ИИ-процессоре. Он называется Shenji NX9031, и именно он будет ответственен за интеллектуальные функции вождения в будущих автомобилях компании.

Китайская компания Nio, известная своими инновационными решениями в области электромобилей, недавно представила смартфон Nio Phone 2. Однако это не единственная новинка, которую компания готова предложить рынку. Nio анонсировала свой собственный процессор для автомобилей, который, как утверждают представители компании, станет настоящим прорывом в отрасли.

реклама

Процессор, получивший название Shenji NX9031, стал первым в своем сегменте, который производится по 5-нм техпроцессу. Этот показатель является значительным достижением, так как обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность чипа. Важно отметить, что речь идет не о стандартном SoC, как решения Qualcomm, а об уникальном ИИ-процессоре, специально разработанном для интеллектуальных функций вождения.

Процессор Shenji NX9031 обладает впечатляющими характеристиками:

  • Более 50 млрд транзисторов. Этот показатель позволяет процессору выполнять сложные вычисления с высокой скоростью и точностью.
  • 32 вычислительных ядра. Ядра разделены на большие и малые, что обеспечивает гибкость и эффективность в работе.
  • Поддержка памяти LPDDR5x-8533. Эта память обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку, что критично для работы ИИ-функций.
  • Обработка изображений с производительностью до 6,5 Гбит/с. Такая производительность позволяет процессору быстро и точно анализировать визуальную информацию.
  • Время отклика менее 5 мс. Это гарантирует мгновенную реакцию системы на изменения в окружающей среде, что крайне важно для безопасного вождения.

Когда первые автомобили с процессором Shenji NX9031 появятся на рынке, пока неизвестно. Однако Nio уже активно готовится к массовому производству чипов, что говорит о серьезных намерениях компании внедрить новые технологии в ближайшем будущем. 

Этот шаг демонстрирует приверженность Nio к развитию инновационных решений для автомобилей, что позволит компании укрепить свои позиции на мировом рынке и предложить потребителям новые возможности для безопасного и умного вождения.

#автомобили #процессор #авто #автомобиль #ии #машины #машина #чип #nio #ии-процессор #ии-чип #процессор shenji nx9031 #смартфон nio phone 2
+
Написать комментарий (0)
Changan Uni-K наиболее сильнее всего обесценивается на вторичном рынке среди китайских машин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
3
У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
49
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
3
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
+
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
4
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
3
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
4
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Путин нацеливает на децентрализацию: крупные корпорации покинут Москву
3

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
7
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
7
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
13
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
66
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
112
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
37

Сейчас обсуждают

ExtenZ
06:56
вывод = сидим на жопе ровно играем в старые игры, на пень крутим и Хуангу и ЛизкуСу
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
AleksK
06:51
Да вы уже всех пабидили, получили кружевные трусики, вступили в ес и нату.
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
Gamandril
05:38
Конечно не все пошло по плану и он будучи в потрясении заходит обратно чтобы узнать что произошло. И увидев какие-то вещи и ящик решил взглянуть а что там. Вскрывая ящик он поранился и кровь пробудила...
Аниме о геймерах: виды, особенности, проблемы и перспективы
unhurtable
05:20
Угадал, про три дня говорил генерал США а вовсе не кто-либо из МО РФ, лови желудь...
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
AleksK
04:58
Да конечно, все будет как мечтают кастрюли. Вон уже бунт в Москве назревает )))
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
AleksK
04:56
Я так погляжу у вас там своя реальность
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
AleksK
04:54
Вот только "нирабов" становится все меньше и меньше. Такими темпами скоро каждый тарасик с gps трекером будет ходить.
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
AleksK
04:53
А ты точно хочешь "по-настоящему"?
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Максим Завразин
04:45
Лучше бы испарительную камеру больше сделали и аккумулятор, потолще телефон
Samsung Galaxy S25 Ultra получит больше оперативной памяти по сравнению с предшественником
nukemall
04:24
Чисто коллекционная игрушка, чтобы на таком ездить надо иметь "Гараж особого назначения" в котором механики будут согласно регламенту шприцевать, заливать, регулировать итд + завод ЗиЛ готовый изготов...
На российском маркетплейсе продаётся лимузин ЗИЛ-41047 2007 года — последний из партии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем