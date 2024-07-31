Речь в данном случае не о SoC вроде решений Qualcomm, а об ИИ-процессоре. Он называется Shenji NX9031, и именно он будет ответственен за интеллектуальные функции вождения в будущих автомобилях компании.

Китайская компания Nio, известная своими инновационными решениями в области электромобилей, недавно представила смартфон Nio Phone 2. Однако это не единственная новинка, которую компания готова предложить рынку. Nio анонсировала свой собственный процессор для автомобилей, который, как утверждают представители компании, станет настоящим прорывом в отрасли.

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Процессор, получивший название Shenji NX9031, стал первым в своем сегменте, который производится по 5-нм техпроцессу. Этот показатель является значительным достижением, так как обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность чипа. Важно отметить, что речь идет не о стандартном SoC, как решения Qualcomm, а об уникальном ИИ-процессоре, специально разработанном для интеллектуальных функций вождения.

Процессор Shenji NX9031 обладает впечатляющими характеристиками:

Более 50 млрд транзисторов. Этот показатель позволяет процессору выполнять сложные вычисления с высокой скоростью и точностью.

Этот показатель позволяет процессору выполнять сложные вычисления с высокой скоростью и точностью. 32 вычислительных ядра. Ядра разделены на большие и малые, что обеспечивает гибкость и эффективность в работе.

Ядра разделены на большие и малые, что обеспечивает гибкость и эффективность в работе. Поддержка памяти LPDDR5x-8533. Эта память обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку, что критично для работы ИИ-функций.

Эта память обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку, что критично для работы ИИ-функций. Обработка изображений с производительностью до 6,5 Гбит/с. Такая производительность позволяет процессору быстро и точно анализировать визуальную информацию.

Такая производительность позволяет процессору быстро и точно анализировать визуальную информацию. Время отклика менее 5 мс. Это гарантирует мгновенную реакцию системы на изменения в окружающей среде, что крайне важно для безопасного вождения.

Когда первые автомобили с процессором Shenji NX9031 появятся на рынке, пока неизвестно. Однако Nio уже активно готовится к массовому производству чипов, что говорит о серьезных намерениях компании внедрить новые технологии в ближайшем будущем.

Этот шаг демонстрирует приверженность Nio к развитию инновационных решений для автомобилей, что позволит компании укрепить свои позиции на мировом рынке и предложить потребителям новые возможности для безопасного и умного вождения.