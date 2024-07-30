Logitech рассматривает два варианта. Либо более привычный по ряду других продуктов лизинг, когда пользователь платит ежемесячную плату и, к примеру, раз в год получает новый продукт, сдавая в магазин старый, либо же мышка остаётся с пользователем условно навсегда (видимо, пока не сломается), а подписка платится за некие обновления ПО.

В современном мире подписочные сервисы становятся все более популярными. Мы уже привыкли к подпискам на музыку и фильмы, активно развиваются подписочные игровые сервисы, автогиганты предлагают подписки на функции автомобилей, а HP вводит подписку на принтеры. Следующим шагом может стать подписка на компьютерные мыши.

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В недавнем интервью с изданием The Verge, новая глава Logitech Ханнеке Фабер поделилась видением компании о внедрении концепции "вечной мыши". Этот подход предполагает, что мышь остается у пользователя на постоянной основе, а компания регулярно обновляет ее программное обеспечение.

На данный момент Logitech рассматривает две основные модели подписки:

Классический лизинг. Пользователь платит ежемесячную плату и получает новый продукт раз в год, возвращая старую мышь в магазин. Вечная мышь. Мышь остается у пользователя навсегда, а подписка покрывает обновления программного обеспечения.

Одним из ключевых преимуществ подписочной модели является возможность регулярного получения обновлений и новых функций без необходимости приобретать новую мышь. Однако, вызов заключается в том, чтобы предложить пользователям достаточную мотивацию для отказа от традиционной покупки.

Подписочные сервисы продолжают развиваться, и концепция вечной мыши от Logitech может стать следующим шагом в этом направлении. Если компания сможет предложить пользователям уникальные обновления и преимущества, подписка на мышь может стать новой нормой.