Оценен автомобиль в 51 млн рублей.

В России стартовали продажи люксовых внедорожников Bentley Bentayga 2024 года. Один из таких автомобилей уже прибыл в страну благодаря столичному дилеру, при этом он представлен в уникальном и завораживающем цвете Cricket Ball, который представляет собой пурпурный металлик.

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Bentley Bentayga 2024 оснащен мощным 4,0-литровым бензиновым двигателем, который развивает впечатляющие 550 лошадиных сил. Это обеспечивает автомобилю отличные динамические характеристики и уверенное поведение на любом типе дороги. Автоматическая коробка передач и система полного привода гарантируют плавность и надежность управления, независимо от условий.

Салон Bentley Bentayga выполнен в светло-сером цвете и отделан кожей премиум-класса, что создает атмосферу роскоши и комфорта. Особое внимание уделено отделке интерьера, где использованы шпоны из белого рояльного лака и темного корня ореха, что придает салону стильный и элегантный вид.

Этот внедорожник выставлен на продажу с пакетом Mulliner, который включает в себя 22-дюймовые двухцветные колесные диски. Такой дизайн подчеркивает статус автомобиля и делает его более привлекательным.

По оценке экспертов, стоимость Bentley Bentayga 2024 года составляет 51 миллион рублей.