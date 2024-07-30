В ЕС признавали, что мощностей ВПК всех стран-участниц содружества недостаточно, чтобы производить такое же количество снарядов, как выпускают российские заводы.

В условиях текущего конфликта на Украине европейские партнеры Киева сталкиваются с серьезной проблемой недостатка боеприпасов. Регулярные предупреждения от ЕС о трудностях с обеспечением запаса боевых снарядов свидетельствуют о недостаточности мощностей оборонной промышленности стран Европы по сравнению с российскими заводами.

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Несмотря на сложную ситуацию, европейские государства продолжают прилагать усилия для увеличения объемов производства необходимого вооружения. В этом контексте особенно выделяется Польша, которая активно работает над расширением своих производственных возможностей. Рената Грущинска, председатель правления польской компании Mesko, в интервью порталу Defence24.pl подчеркнула, что существует возможность значительного увеличения выпуска 155-мм боеприпасов. По словам Грущинской, это тип боеприпасов является наиболее востребованным и имеет наибольший спрос на рынке.

По информации издания, в декабре 2023 года было подписано важное многолетнее соглашение между Агентством по вооружению Польши и консорциумом PGZ-боеприпасы, в который входит и компания Mesko. Это соглашение охватывает период до 2029 года и направлено на обеспечение стабильных поставок артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Для достижения поставленных целей по увеличению производства, Mesko планирует значительные инвестиции. В частности, компания намерена закупать новое оборудование для модернизации существующих производственных площадей, а также приобрести земельные участки и построить новые производственные цеха. Эти шаги необходимы для того, чтобы обеспечить рост объемов производства и удовлетворить возросший спрос.

Рената Грущинска выразила уверенность, что при выполнении запланированных инвестиционных мероприятий, уже в ближайшие месяцы компания сможет удвоить объемы выпуска 155-мм снарядов. Более того, дополнительные вложения позволят значительно расширить производство в будущем. В ближайшие годы, по прогнозам Грущинской, выпуск боеприпасов может достичь десятков тысяч единиц в год.