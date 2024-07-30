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Опекуны смогут создавать аккаунты на «Госуслугах» для детей или недееспособных взрослых
По задумке ведомства, новшество позволит опекунам получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) инициировало новый проект, который направлен на улучшение процесса регистрации пользователей на портале "Госуслуги". В рамках данного проекта опекуны получат возможность создавать аккаунты для детей и недееспособных взрослых. Этот шаг открывает новые горизонты для получения государственных услуг в онлайн-формате, что значительно облегчает жизнь как опекунам, так и их подопечным.

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Основной целью этого проекта является расширение доступности государственных услуг для различных категорий граждан. Нововведение позволит опекунам взаимодействовать с государственными органами не только при личном визите, но и через интернет. Это значительно упростит процедуру получения необходимых документов и информации.

Проект предусматривает создание учетных записей для подопечных по аналогии с уже существующей процедурой, используемой родителями для регистрации аккаунтов детей. Благодаря этому, опекуны смогут с легкостью управлять учетными записями своих подопечных как в режиме онлайн, так и через многофункциональные центры (МФЦ).

Опекуну потребуется: 

  • запросить в своём личном кабинете сведения об опеке;  
  • создать карточку опекаемого ребёнка или недееспособного взрослого;
  • дождаться проверки введённых в карточке сведений; 
  • создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учётной записью опекуна.  

Инициатива Минцифры России по совершенствованию процесса регистрации пользователей на "Госуслугах" является важным шагом к повышению доступности государственных услуг для всех категорий граждан. Возможность создания учетных записей для подопечных через интернет открывает новые перспективы для опекунов и способствует более эффективному взаимодействию с государственными органами.

Ожидается, что данное нововведение не только упростит процесс получения услуг, но и станет основой для дальнейшего развития цифровых сервисов в России. С течением времени, система будет совершенствоваться, учитывая потребности и пожелания пользователей, что позволит сделать ее еще более удобной и эффективной.


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