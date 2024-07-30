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Финансовый портфель
Команда AliExpress составила рейтинг популярных планшетов в РФ по продажам за 2 квартал 2024 года
Эксперты проанализировали продажи планшетов по количеству приобретенных единиц за второй квартал 2024 года.

Планшеты становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, предлагая удобство и многофункциональность в одном устройстве. В 2024 году российский рынок продолжает показывать стабильный интерес к планшетам, и платформа AliExpress остается одним из ведущих источников приобретения этой техники. Команда AliExpress СНГ провела анализ, чтобы выявить, какие модели планшетов оказались наиболее востребованными среди российских покупателей во втором квартале 2024 года. 

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Целиком топ-10 по количеству продаж выглядит так: 

  1. Redmi Pad SE
  2. Xiaomi Pad 6
  3. Teclast T65
  4. Lenovo Xiaoxin Pad 2024
  5. Teclast T50
  6. Poco Pad
  7. Blackview Mega 1
  8. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 
  9. Teclast T60
  10. Blackview Tab 16

Второй квартал 2024 года показал, что российские пользователи продолжают активно интересоваться планшетами, и AliExpress остается одной из ведущих платформ для их покупки. В рейтинге лидируют устройства от Xiaomi, но и другие бренды, такие как Lenovo, Teclast, Poco и Blackview, заслуживают внимания. Эти компании предлагают широкий ассортимент моделей, удовлетворяющих разнообразные потребности пользователей, от бюджетных вариантов до устройств премиум-класса.

Выбирая планшет, важно учитывать не только цену, но и технические характеристики, которые соответствуют вашим требованиям. Независимо от того, нужен ли вам планшет для работы, учебы или развлечений, современные устройства способны удовлетворить все ваши потребности.

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