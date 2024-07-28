Ключевая техническая особенность обновленного Exeed VX — 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Она сочетается с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. Привод у машины полный, на базе муфты BorgWarner шестого поколения.

В декабре 2023 года на российском рынке появился новый внедорожник Exeed VX, который уже привлек внимание покупателей. Согласно последним данным от автодилеров, Exeed VX пользуется высоким спросом, что подтверждается активным использованием услуги trade-in и покупкой в кредит. В этом обзоре мы рассмотрим основные особенности данной модели.

реклама

По информации от автомобильного холдинга «Санрайз Групп», Exeed VX демонстрирует отличные результаты продаж в России. Один из ключевых факторов, способствующих этому успеху, — активное использование услуги trade-in при покупке нового внедорожника. В 92% случаев клиенты меняют свои старые автомобили на новый Exeed VX, доплачивая разницу. Наиболее часто в trade-in сдаются автомобили брендов Skoda, Kia, Mazda, Hyundai, Nissan и Volkswagen, а также предыдущие модели Exeed.

Интересно отметить, что 76% покупателей выбирают Exeed VX с привлечением кредитных средств. Это подчеркивает финансовую доступность и привлекательность модели для широкого круга потребителей.

Среди доступных комплектаций особенно выделяется 7-местная версия Exeed VX. Она занимает 77% от общего числа продаж, что свидетельствует о большом спросе на просторные автомобили, подходящие для семейных поездок и поездок с большой группой пассажиров.

Обновленный Exeed VX предлагает несколько ключевых технических характеристик, которые делают его конкурентоспособным на рынке внедорожников. Одной из главных особенностей модели является 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Эта трансмиссия обеспечивает плавное переключение передач, улучшая общий комфорт и управляемость автомобиля.

Под капотом Exeed VX установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с. Этот мотор обеспечивает отличную динамику и мощность, что особенно важно для внедорожников, которые часто эксплуатируются в сложных дорожных условиях. Полный привод автомобиля, основанный на муфте BorgWarner шестого поколения, добавляет уверенности при движении по скользким или неровным дорогам.

Exeed VX продемонстрировал впечатляющие результаты на российском рынке, благодаря высокому спросу и популярности среди покупателей. Активное использование услуги trade-in и кредитных программ подчеркивает интерес к этой модели. 7-местная версия, а также передовые технические характеристики, такие как 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и мощный бензиновый турбомотор, делают Exeed VX привлекательным выбором для многих россиян.