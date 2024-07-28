Мощность обычной бензиновой версии соответствует мощности гибридной, с которой Forthing T5 Evo тоже предлагается в России. Но крутящий момент у гибрида чуть больше — 300 Н·м.

Компания Ixen Motors Rus, официальное представительство бренда Forthing в России, недавно обновила прайс-лист и характеристики кроссовера Forthing T5 Evo, который собирается в Калининграде на заводе «Автотор». В данном обновлении есть один любопытный момент: мощность 1,5-литрового турбомотора Mitsubishi 4A95TD была скорректирована до 176 л.с., хотя ранее сообщалось о 197 л.с. Тем не менее, крутящий момент остался неизменным и составляет 285 Н·м.

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Пока неизвестно, что именно вызвало снижение мощности двигателя. Возможно, это связано с адаптацией мотора для российских условий эксплуатации. Технические параметры могут быть изменены для повышения надежности и долговечности автомобиля в сложных климатических условиях страны.

Интересно отметить, что мощность бензиновой версии Forthing T5 Evo теперь соответствует мощности гибридной версии, которую также можно приобрести в России. Однако у гибридного варианта крутящий момент несколько выше — 300 Н·м по сравнению с 285 Н·м у бензинового двигателя. Это может означать, что гибридная версия обладает дополнительной мощностью в определенных режимах работы, что делает её более привлекательной.

Бензиновый Forthing T5 Evo в России предлагается только в одной (топовой) комплектации под названием Ixen, стоимость которой составляет 2,6 миллиона рублей. Гибридный вариант доступен в двух комплектациях: Elite и Premium. Цены на гибридную версию составляют 3,8 миллиона рублей за комплектацию Elite и 3,85 миллиона рублей за комплектацию Premium.

Одна из отличительных особенностей Forthing T5 Evo — его дизайн, который напоминает Lamborghini Urus. Это сходство придает автомобилю элегантный вид, привлекая внимание автолюбителей, ценящих стиль и современный дизайн.

Таким образом, Forthing T5 Evo продолжает оставаться интересным выбором для покупателей в России. Компания Ixen Motors Rus предлагает жителям РФ как бензиновую, так и гибридную версии с различными комплектациями. Несмотря на корректировку мощности двигателя, модель остается конкурентоспособной на российском рынке.