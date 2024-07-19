По предварительным данным, озвученным официальными лицами еврейского государства, БПЛА самолетного типа вошел в воздушное пространство страны со стороны Средиземного моря и беспрепятственно атаковал цель в Тель-Авиве

Йеменские хуситы продолжают атаковать объекты, принадлежащие Израилю и его союзникам, в ответ на операцию ЦАХАЛ в секторе Газа. Эта операция уже привела к почти 39 тысячам жертв среди мирных палестинцев. Ранее удары хуситов были нацелены в основном на суда и военные объекты на Западном берегу Иордана, но сегодня они атаковали Тель-Авив.

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Согласно изданию Press TV, на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве произошел мощный взрыв. Он произошел в ста метрах от консульства США. Впоследствии стало известно, что атака была проведена с использованием ударного дрона. Официальный представитель ВС Йемена, бригадный генерал Яхья Сари, объявил о начале операции против Израиля и пообещал предоставить дальнейшие подробности в ближайшее время.

Израильские военные начали расследование причин, по которым системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить беспилотник. По предварительным данным, беспилотник самолетного типа вошел в воздушное пространство Израиля со стороны Средиземного моря и беспрепятственно достиг своей цели в Тель-Авиве. Этот инцидент указывает на серьезный провал израильской ПВО «Железный купол».

Из-за этого инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свою поездку в Вашингтон. Это решение подчеркивает серьезность ситуации и необходимость проведения тщательного расследования.

Атака хуситов на Тель-Авив свидетельствует о росте напряженности в регионе и указывает на необходимость пересмотра стратегии безопасности Израиля. Вопросы о надежности противовоздушной обороны страны требуют немедленного внимания, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.