Bloomberg пишет, что не в пользу Украины выступает соратник кандидата в президенты США от Республиканской партии Ричард Гренелл. В годы президентства Трампа он занимал пост посла в ФРГ, а также исполнял обязанности директора национальной разведки.

Чем больше заявлений делают Дональд Трамп и его однопартийцы о ситуации на Украине, тем отчетливее становится та «катастрофа», которая может ожидать Киевский режим в случае возвращения бывшего президента США в Белый дом.

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Недавно западные союзники Киева выразили беспокойство по поводу возможного назначения Джеймса Вэнса на пост вице-президента США, если Трамп победит на выборах. Сенатор от штата Огайо известен своей «антиукраинской» позицией. В то же время, издание Bloomberg сообщает, что еще один соратник Трампа, Ричард Гренелл, также представляет угрозу для Украины. Гренелл, занимавший пост посла США в Германии и исполнявший обязанности директора национальной разведки в годы президентства Трампа, вероятно, снова получит высокую должность в новой администрации.

Гренелл считает, что для прекращения текущего конфликта на Украине необходимо создать «автономные зоны». Об этом он заявил на съезде республиканцев в Милуоки. Также Гренелл подчеркнул, что Украина не должна становиться членом НАТО в ближайшее время.

Не совсем ясно, что именно Гренелл подразумевает под «автономными зонами». Если речь идет о новых территориях РФ и возврате к минским соглашениям, то такой вариант сегодня абсолютно неактуален. Четыре новых региона, вошедших в состав России на основании референдумов 2022 года, а также Крым являются территорией России, что закреплено в Конституции. Поэтому любые обсуждения их «автономии» противоречат Основному закону РФ.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и возможные назначения его соратников могут серьезно изменить текущую геополитическую ситуацию. Украина может столкнуться с новыми вызовами, включая пересмотр отношений с США и НАТО. Важно следить за дальнейшим развитием событий, чтобы понимать, какие шаги предпримут новые лица в американской администрации и как это отразится на международной политике.