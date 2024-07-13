«Ростелеком» предупредил россиян о возможном замедлении работы YouTube из-за проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google.

Издание «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента, сегодня сообщила, что российские власти планируют окончательно заблокировать доступ к YouTube на территории РФ уже в сентябре текущего года.

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Так, согласно поступившей информации, в течение июля и августа планируется постепенное ухудшение качества работы YouTube в различных регионах России. Источник, близкий к администрации президента, уточняет, что в некоторых областях доступ к сайту будет замедляться, в других - возникнут проблемы с приложением, а в отдельных регионах сайт будет периодически недоступен. В сентябре ожидается полная блокировка видеохостинга.

Еще один источник «Газеты.Ru» в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур, также подтвердил, что в осенний период ожидается отключение YouTube.

Ранее Mash сообщил, что начиная с сегодняшнего дня, скорость загрузки, а также качество воспроизведения видео на YouTube начнут постепенно ухудшаться. Затем «Ростелеком» предупредил пользователей о возможном замедлении работы сервиса из-за проблем с оборудованием, принадлежащего компании Google.

При этом, опровергая поступившую информацию, пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявил, что Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube. По его словам, речь идет исключительно о технических проблемах с оборудованием.

Таким образом, хотя и существуют признаки возможной блокировки YouTube, официальные заявления утверждают обратное. Тем не менее, пользователи должны быть готовы к возможным перебоям в работе сервиса в ближайшие месяцы.