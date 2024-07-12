По информации на данный час, дезертира зовут Алексей Журавлев, ему 28 лет, он из Чебоксар. Сейчас его разыскивают по двум статьям: дезертирство и покушение на убийство. План «Перехват» был введен более 10 часов назад, не исключено, что Журавлев мог уйти на территорию Украины.

В Белгородской области произошел серьезный инцидент: военнослужащий одной из частей открыл огонь по своим сослуживцам, после чего сбежал с оружием. Об этом сообщают российские ресурсы и ТГ-канал SHOT.

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По предварительной информации, в ночь с четверга на пятницу в воинской части в Грайворонском районе контрактник напал на своих сослуживцев и сбежал с пулеметом Калашникова и патронами. В результате нападения, по разным источникам, двое военнослужащих погибли, один был ранен, хотя некоторые источники утверждают, что погибших нет, а есть только раненые. Причиной нападения стал бытовой конфликт.

В Белгородской области был объявлен план «Перехват». Правоохранители и военные активно ищут дезертира, контрактника Алексея Журавлева, 28-летнего уроженца Чебоксар. Его разыскивают по статьям за дезертирство и покушение на убийство. По данным RT, дезертир мог покинуть территорию России и скрыться на Украине.

Друг Журавлева рассказал, что Алексей ранее был судим за грабеж, но его судимость давно погашена. В прошлом году он добровольно пошел на СВО и подписал контракт с Министерством обороны. По словам сослуживцев, Журавлев не был замечен в конфликтах и служил нормально, в этом году он приезжал в отпуск в Чебоксары. В части он занимал должность наводчика.

Причины конфликта, приведшего к трагическим событиям, требуют тщательного расследования. Операция по поиску дезертира продолжается, и правоохранители делают все возможное для его задержания и предотвращения дальнейших инцидентов.