ГА ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию в отношении Запорожской АЭС, в которой выдвинуто требование к России о «срочном» выводе войск и другого «несанкционированного» персонала не только с территории ЗАЭС, но и Украины в «ее международно признанных границах». За документ проголосовали 99 стран из 192, против выступили девять, 60 воздержались.

Западные страны вновь требуют от России вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать контроль над ней Украине. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН накануне.

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Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию, подготовленную Украиной, которая требует от России немедленного вывода войск и других «несанкционированных» лиц не только с территории ЗАЭС, но и со всей территории Украины в ее «международно признанных границах». Из 192 стран-членов ООН, 99 проголосовали «за», 9 – «против», а 60 воздержались. Представитель России Дмитрий Полянский назвал резолюцию политизированной и обвинил Украину в нанесении ударов по атомной станции с помощью беспилотников, один из которых он продемонстрировал присутствующим.

Первый зампостпреда России при ООН утверждает, что сама Украина не способна выполнить эту резолюцию. Представитель Украины на трибуне говорил о том, что атаки на станцию продолжаются, и ответственность за них несет сама Украина. По его словам, никто в здравом уме не может думать, что Россия наносит удары по собственной атомной станции.

Первый заместитель представителя России при ООН заявил, что данная резолюция носит рекомендательный характер и будет проигнорирована Россией. Москва не намерена выводить войска с ЗАЭС и передавать атомную станцию украинским властям.

Международное сообщество разделилось в своем отношении к этой резолюции. Западные страны активно поддерживают требования Украины, тогда как Россия и некоторые ее союзники считают, что резолюция носит политический характер.